Arriva Babbo Natale di Mezzogiorno

PISA – Dalle 16 alle 18 di sabato 16 dicembre Babbo Natale con i suoi elfi e le sue renne faranno festa al Quartier Generale del Comando della Nobile Parte di Mezzogiorno (Palazzo Cevoli, ingresso in Via San Martino, 108) dove incontreranno i bambini (ma anche i non più bambini) e leggeranno le loro letterine (in questo caso, scritte solo dai bambini).

Tra regalini ed attestati vari potrete passare un paio d’ore in allegria in attesa del Santo Natale.

L’organizzazione dell’evento è dovuta all’impegno dei Paggi della Nobile Parte di Mezzogiorno e tutto ciò si dimostrerà essere un ottimo sky jump per far sì che Il Gioco del Ponte non restirinchiuso nei limiti temporali dell’ultimo sabato di giugno ma venga vissuto da tutti i pisani nell’arco di tutto l’anno.

