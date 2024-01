Ippica. A San Rossore i primi Gran Premi dell’anno riservati agli ostacolisti

Scritto da Antonio Tognoli• 11:53 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sette le corse in programma domenica 21 gennaio all’Ippodromo di San Rossore a Pisa con inizio alle 13.30. I primi Gran Premi dell’anno sono riservati agli ostacolisti.

Ecco le corse in evidenza:

La 40^ Gran Corsa Siepi di Pisa, Gruppo 3 per i 5 anni e oltre sui 3.500 metri, vede al via il fenomenale Mauricius, reduce da sei vittorie consecutive, tre delle quali di Gruppo 1. È il campione in carica in questa corsa e sarà veramente difficile sconfiggerlo. Machinos ha seguito Dirham Emirati (ottimo il suo debutto in Italia) sul traguardo di una prova di preparazione in vista di questo evento. Con Jak Faltejsek in sella, al rientro dopo infortunio, può ribaltare l’esito di quella prova ma ambire al successo è un’altra cosa.

Nella 29^ Corsa Siepi dei 4 Anni, Listed Race per i 4 anni sui 3.200 metri, Apex, vincitore in bello stile sulla pista, dovrà guardarsi da First Polar, neo portacolori della scuderia Aichner. L’ex francese ha vinto una reclamare a Cagnes ed è stato acquistato dalla formazione allenata da Josef Vana Jr. Policasta può essere il terzo nome ma sarà interessante seguire il debutto in siepi di Kensigton Square.

Il Premio Roberto Bottanelli, condizionata per le femmine di 4 anni e oltre sui 1.500 metri, potrebbe essere un duello tra Sharaze e Deadline ma le due dovranno fare i conti con Beautiful Cindy, sempre efficace sulla pista. Rientra Mia Sioux che non corre da settembre ma, se già pronta, potrebbe avere le carte in regola per contare, almeno per una piazza.

Il Premio Hirundo, handicap per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri, sarà valido anche come TQQ del giorno. Pronostico aleatorio con Antoninas, Secret Risk e Bagliore in primo piano davanti a Steel Shine. Da non escludere neppure il top weight Half July e il rientrante Tusichefalest.

Inoltre ecco i molti eventi in programma:

ZiP il clown equilibrista in numero tra l’immaginario e il reale: un tuffo in un bicchier d’acqua!

in numero tra l’immaginario e il reale: un tuffo in un bicchier d’acqua! Battesimo della sella con i Pony di Pony AGRI Italia

con i Pony di Pony AGRI Italia Ippolandia : i bambini saranno alle prese con un gioco “musicale” intitolato Il giornale oltre a un laboratorio grafico a tema “furto d’autore” dedicato a Mondrian , il tutto organizzato da Koalaludo

: i bambini saranno alle prese con un gioco “musicale” intitolato oltre a un laboratorio grafico a tema “furto d’autore” dedicato a , il tutto organizzato da DIETRO LE QUINTE : la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 15. 50

: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle DECANTER a fine corse l’APERITIVOcon DJ SET al ristorante dell’ippodromo, a cura di IT’STIME EVENT

