“Io sto con Chiara Golf Cup”: sport e solidarietà per i bambini dell’ospedale Santa Chiara

PISA- Dopo il calcio, il progetto solidale “Io sto con Chiara” promosso dall’Aoup torna con un nuovo evento sportivo: venerdì 10 maggio alle 11.30 il Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia ospiterà la prima edizione della Io sto con Chiara Golf Cup, torneo benefico pensato per sostenere il progetto “Giocare in ospedale”, dedicato alla clownterapia e al gioco terapeutico per i piccoli pazienti della Pediatria e Oncoematologia pediatrica del Santa Chiara.

L’iniziativa, presentata a Palazzo Gambacorti, coinvolge istituzioni e realtà locali: Comune di Pisa, Confcommercio Pisa, Aoup, Cosmopolitan Club e il gruppo di lavoro “Io sto con Chiara”. Parte del ricavato sarà destinato al sostegno delle attività ludiche in ospedale, che dal 2002 rappresentano un prezioso aiuto nel percorso di cura per bambini, famiglie e operatori sanitari.

Il torneo

Aperto a soci e non soci (iscrizione: 25€ e 70€), il torneo si gioca su 18 buche formula Louisiana a coppie Stableford, con partenza simultanea. Premiazioni previste per miglior coppia lordo, prime due coppie netto e prima coppia mista.

Alle 16, i maestri federali offriranno una prova gratuita di golf a chi parteciperà all’aperitivo solidale delle 17.30 (25€, prenotazioni: iostoconchiara@ao-pisa.toscana.it).

Le voci dell’iniziativa

«Ancora una volta lo sport si dimostra un mezzo potente per fare del bene», ha detto l’assessora allo sport Frida Scarpa, «speriamo che questo appuntamento diventi fisso: è bello vedere il golf aprirsi alla città, creando occasioni di condivisione e inclusione».

«Il crowdfunding integrativo è una strada che vogliamo continuare a percorrere con forza», ha aggiunto la direttrice generale Aoup Silvia Briani. «Ringraziamo tutti i partner per questo evento che unisce natura, sport e solidarietà».



Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Pisa, ha ribadito: «Ci impegniamo a promuovere con forza questo progetto: se ciascuno fa un passo in più per gli altri, costruiamo davvero una comunità più solidale».

Infine, Veronica Marianelli, presidente del Cosmopolitan Club, ha ricordato il forte legame personale della sua famiglia con iniziative a sostegno dei bambini: «Lo sport è un veicolo straordinario di cambiamento: ogni gesto di oggi può fare la differenza per i nostri bambini».

