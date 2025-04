Giorgia Bumma nuova segretaria generale UST della Cisl di Pisa

Written by admin• 7:07 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA – Giorgia Bumma, 45 anni, è la nuova Segretaria Generale della Cisl di Pisa: sposata e madre di due figli, Marta e Gaia, è stata eletta all’unanimità al termine del XX Congresso CISL che si è svolto al Toscana Charme Hotel di Calambrone.

Giorgia Bumma laureata in chimica e tecnologia all’Università di Pisa nel 2004, dal 2008 è iscritta alla Cisl, figlia di un sindacalista è nata da sempre con lo spirito Cisl. Espressione della Fisascat Cisl di Pisa Bumma raccoglie il testimone di Dario Campera, che ha guidato sin qui il la Cisl pisana. Nella Segreteria UST Cisl è stata eletta Silvia Cosci, una new entry. Confermato invece rispetto al precedente mandato, Piero Benazzi.

Giorgia Bumma visibilmente emozionata nel suo discorso dopo la sua elezione che l’ha vista eletta all’unanimità: “Ringrazio la mia famiglia che da sempre mi sta vicino, è meraviglioso quando torno a casa la sera trovare la felicità. Ringrazio anche mio padre, sindacalista, io la Cisl l’ho sempre sentita in casa e non potevo fare una scelta diversa. Ringrazio tutti i presenti, io continuerò a svolgere questo compito con la correttezza e la trasparenza che ho messo in questi anni. Ringrazio la Fisascat che è la categoria da cui provengo, dove ho potuto muovere i primi passi e conoscere il mondo del lavoro davvero ampio con la dovuta formazione, un pallino che mi porto dietro dai primi tempi in cui ho iniziato nel sindacato e ovviamente non la tralasceremo neanche per il prossimo futuro. Ringrazio Vittorio Salsedo perché è grazie a lui che sono qui oggi. Ha sempre provato a portarmi nella Fisascat di Pisa, gli ho sempre detto di no, poi nel 2015 c’è riuscito e quindi lo ringrazio per la sua caparbietà. Grazie alla CISL nazionale e regionale perché mi sta dando tante opportunità e il mio cammino come segretario sarà sempre in parallelo con loro. Lavorerò per continuare a portare avanti tutti i progetti con i giovani, quella del futuro dovrà essere una Cisl inclusiva e aperta a tutti. Sono orgogliosa di guidare la Cisl di Pisa, che si è sempre distinta anche nei tanti problemi. Andiamo avanti. La strada è ancora lunga e tanto c’è ancora da fare“.

Faranno parte dell’esecutivo Lara Azie. Giulia Bocchieri, Costanza Braccini, Yari Casucci, Giuseppe Celona, Silvia Cosci, Antonio Cosentino, Simone dell’Omodarme. Marcello Familiari, Cinzia Ferrante, William Frullini, Maria Claudia Marrocco, Abedin Osmani, Marco Paterni, Valerio Russo, Fabrizio Roberti, Alberto Sodini, Fabiola Torellini, Claudia Vargiu, Sonia Iachella.



Last modified: Aprile 15, 2025