Lavori sul Ponte del Torrente Pavone, completato il getto della soletta

Written by admin• 12:45 pm• Pisa, Attualità

Interventi del valore di oltre 800mila euro a cura della Provincia di Pisa

PISA – Proseguono a pieno ritmo i lavori a cura della Provincia di Pisa sul ponte del torrente Pavone lungo la SP 27 km 6+300, infrastruttura che si trova al confine tra i Comuni di Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina.

“Mercoledì 21 gennaio è stato completato il getto della soletta del nuovo impalcato che consentirà di ricavare due corsie di marcia regolamentari. Il termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori è fissato al prossimo 6 agosto, in base al cronoprogramma, ma è un dato di fatto che gli interventi stiano procedendo a pieno ritmo. Si tratta di un intervento complessivo del valore di 820mila euro“, afferma il Presidente Massimiliano Angori.

“In questa fase è data priorità ai lavori per cercare di riaprire quanto prima al traffico, per poi concentrarsi in lavori di ripristino dei timpani laterali, spalle e pile la cui esecuzione potrà avvenire operando dall’alveo“, precisa il Consigliere Provinciale alla Viabilità della Val Di Cecina e Sindaco di Pomarance Graziano Pacini.

Last modified: Gennaio 22, 2026