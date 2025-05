Intitolato a Ugo Melani il ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello

Written by admin• 3:41 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Si è svolta nella mattinata di mercoledì 7 maggio a Pisa la cerimonia ufficiale di intitolazione del ponte ciclopedonale che collega i quartieri di Riglione e Cisanello a Ugo Melani, storico traghettatore dell’Arno. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore ai servizi demografici Gabriella Porcaro, il parroco di Riglione Don Massimiliano Garibaldi, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bargagna, l’assessore Riccardo Buscemi, il consigliere provinciale Maria Antonietta Scognamiglio, insieme ai rappresentanti delle associazioni locali, delle autorità civili e militari e ai familiari di Melani.

«Con questa intitolazione – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti – rendiamo omaggio all’impegno quotidiano di un uomo che, per oltre trent’anni, ha garantito un collegamento fondamentale tra le due sponde dell’Arno. Ugo Melani, dal 1945 al 1980, ha traghettato persone e merci tra Riglione e San Biagio, offrendo un servizio essenziale in un’epoca in cui le infrastrutture erano ancora limitate. Il ponte ciclopedonale, costruito in corrispondenza dell’antico passo di barca, riprende idealmente quel ruolo, favorendo la mobilità sostenibile e l’accessibilità urbana. È attraversato ogni giorno da centinaia di cittadini, e con questa intitolazione vogliamo ricordare la dedizione, la semplicità e il senso civico di chi ha servito la comunità con umiltà e costanza.»

«Oggi – ha aggiunto l’assessore Gabriella Porcaro – la città rende onore a un uomo straordinario. Ugo Melani offriva, con la sua barca, un’opportunità concreta a chi non aveva altri mezzi per attraversare il fiume. Quel gesto quotidiano significava accesso al lavoro, alla scuola, alle cure. Melani ha incarnato i valori di una comunità unita e solidale. Con questa intitolazione, la toponomastica cittadina si arricchisce di un nome che rappresenta memoria, identità e gratitudine.»

Il ponte

Inaugurato nel maggio 2023, il ponte ciclopedonale è una delle infrastrutture più significative della nuova mobilità urbana a Pisa. La passerella, lunga 662 metri e larga 4, è sostenuta da due antenne alte oltre 30 metri. Realizzata in acciaio corten e cemento armato, è accessibile da via Malatesta (Riglione) e dall’area ospedaliera di Cisanello, grazie a rampe a pendenza ridotta. L’opera si inserisce in un più ampio progetto di collegamento ciclopedonale tra le aree a sud e a nord dell’Arno, fino al Litorale.

Ugo Melani

Nato a Pisa nel 1920, Ugo Melani apparteneva a una famiglia di “navalestri” attiva già dalla fine dell’Ottocento. Iniziò la sua attività di traghettatore nel 1945, gestendo per 35 anni il passo di barca tra Riglione e San Biagio. Ogni giorno trasportava pedoni, biciclette, merci e malati diretti all’ospedale di Cisanello, in un’epoca in cui l’auto era ancora un lusso e i ponti pochi. Il servizio cessò nel 1980 con l’arrivo del ponte delle Bocchette e la diffusione dell’automobile. Oggi, la passerella che porta il suo nome ne raccoglie l’eredità morale e simbolica, testimoniando una vita spesa al servizio della comunità.

