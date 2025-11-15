Interventi di riqualificazione nei cimiteri comunali: completato l’intervento a Metato, proseguono i lavori a Pontasserchio

Written by Antonio Tognoli• 9:59 am• San Giuliano Terme, Attualità





SAN GIULIANO TERME – Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale nella cura e nella valorizzazione del patrimonio cimiteriale, con interventi di riqualificazione.



Completati i lavori al cimitero di Metato

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione interna del IV loggiato del cimitero di Metato, che hanno riguardato il ripristino di tutte le fasce marmoree con sostituzione di quelle danneggiate. Tutti i loculi vuoti sono stati coperti con appositi elementi di chiusura e le lapidi, precedentemente rimosse per consentire le lavorazioni, sono state ripulite e riposizionate. È in fase di ultimazione l’imbiancatura degli interni di tutti e quattro i loggiati.



Al via la fase principale dei lavori a Pontasserchio

Entrano nel vivo i lavori di riqualificazione del cimitero di Pontasserchio, avviati lo scorso 21 ottobre. Lunedì 11 novembre è stato montato il ponteggio che consentirà di proseguire con gli interventi in facciata e copertura del portale d’ingresso, dopo il completamento delle prime opere all’interno della struttura e nella parte bassa delle facciate. Il progetto complessivo interessa anche la sistemazione dei locali destinati ad uffici.

“Con questi interventi – dichiara l’assessora ai Lavori Pubblici Fabiana Coli – proseguiamo il nostro impegno di cura e valorizzazione dei cimiteri comunali. Riqualificare gli spazi, ripristinare il decoro delle strutture e garantirne la funzionalità rappresenta per noi una priorità costante”.



Nuovi servizi in tutti i cimiteri comunali

L’amministrazione ha inoltre recentemente installato distributori di scope, cassette e annaffiatoi in tutti i cimiteri comunali, con doppia dotazione nei cimiteri più grandi o con più ingressi. Un’iniziativa pensata per facilitare la cura e la manutenzione delle tombe da parte dei visitatori.

