L’Effemeride Pisana del 15 novembre 2025

di Leonardo Miraglia

Sabato15 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:10 e tramonta alle 16:53, le ore di luce solare sono 9 e 43 minuti

La Luna è in fase calante

Oggi è il 268mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è la giornata di:

Giornata internazionale degli scrittori imprigionati

Festa della repubblica in Brasile

Festa della Comunità germanofona in Belgio

Santo del giorno:

Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa

Lauingen, Baviera, 1206 circa – Colonia, 15 novembre 1280

Patrono di Castelletto di Branduzzo

Protettore degli scienziati

Nacque in Germania verso il 1200. Molto giovane venne in Italia per studiare le arti a Padova e forse anche a Bologna e Venezia. Durante il soggiorno nella penisola conobbe i domenicani, dai quali fu inviato a Colonia per la formazione religiosa e per lo studio della teologia. Approdò infine a Parigi dove tenne la cattedra di teologia per tre anni, durante i quali ebbe un allievo d’eccezione, Tommaso d’Aquino. Rimandato dai superiori a Colonia per fondarvi lo studio teologico, portò con sé Tommaso con il quale avviò un progetto molto ambizioso: il commento dell’opera di Dionigi l’Areopagita e degli scritti filosofico-­naturali di Aristotele. Alberto vedeva il punto d’incontro di questi due autori nella dottrina dell’anima. Posta da Dio nell’oscurità dell’essere umano (Dionigi), secondo Aristotele l’anima si esprime nella conoscenza e negli aspetti pratici dell’esistenza umana. In questo agire complesso e meraviglioso, essa svela la sua origine divina. Alberto dava così avvio all’orientamento mistico nel suo ordine che sarà sviluppato da maestro Eckhart, mentre la ricerca filosofico-teologica verrà proseguita da san Tommaso. Grande studioso delle scienze naturali, Alberto non rifuggì dagli incarichi pastorali. Fu provinciale dell’ordine domenicano per il nord della Germania, per breve tempo vescovo di Ratisbona, partecipò al concilio di Lione. Il «dottore universale» morì nel 1280.

E’ accaduto il 15 novembre:

1315 – Battaglia di Morgarten: un piccolo gruppo di fanti svizzeri sconfigge gli austriaci, numericamente preponderanti, presso Morgarten; fu una delle vittorie che segnarono la via all’indipendenza della Svizzera

1532 – Francisco Pizarro giunge a Cajamarca per incontrare Atahualpa; il giorno seguente lo imprigiona e gli Inca si arrendono

1533 – Francisco Pizarro conquista Cusco e procede al massacro del popolo Inca

1791 – Apre i battenti la prima università cattolica degli Stati Uniti, la Georgetown University

1869 – L’armatore genovese Raffaele Rubattino, d’accordo con il governo italiano, acquista la baia di Assab nel Corno d’Africa. È il primo possedimento coloniale italiano

1889 – Il Brasile si trasforma pacificamente in repubblica

1920 – A Ginevra si tiene la prima assemblea generale della Società delle Nazioni

1921 – Primo volo del dirigibile Roma fabbricato in Italia su progetto di Umberto Nobile e in dotazione all’esercito degli Stati Uniti

1926 – Dalla Radio Corporation of America – RCA – nasce la rete americana – NBC – (National Broadcasting Company) che apre con 24 stazioni radio

1938 – R.D.L. Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola Italiana

1941 – Seconda guerra mondiale: circa a metà novembre Iosif Stalin richiama le truppe dalla frontiera orientale che Richard Sorge aveva confermato al sicuro da attacchi giapponesi; viene potenziata così la forza militare russa in Europa, il che sarà una delle cause della disfatta tedesca

1942 Primo volo del Heinkel He 219, un caccia notturno tedesco con importanti innovazioni, quali l’abitacolo pressurizzato e il sistema di espulsione del pilota Seconda guerra mondiale: finisce la battaglia navale di Guadalcanal

1943 – Il capo delle SS, Heinrich Himmler, ordina che i rom vengano messi “allo stesso livello degli ebrei e posti nei campi di concentramento”

1955 – Inaugurazione della Metropolitana di San Pietroburgo

1956 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il primo film in cui compare Elvis Presley (Love Me Tender)

1960 Dopo lo scandalo per la presunta oscenità dell’opera teatrale “L’Arialda“, venata di tematiche omosessuali, il regista Luchino Visconti e gli attori Rina Morelli, Paolo Stoppa e Umberto Orsini si rivolgono al presidente della Repubblica Giovanni Gronchi per protestare contro la censura e contro il divieto di rappresentazione dell’opera. Il Presidente si rifiuta di riceverli Primo lancio non sperimentale del missile Polaris da parte della Marina USA

1967 – Michael James Adams esce dall’atmosfera terrestre a bordo dell’aereo esperimentale X-15. Viene considerato il 27° astronauta statunitense

1969 Marcia di protesta su Washington, la quarta contro la guerra del Vietnam Guerra fredda: il sottomarino sovietico K-19 si scontra con il sottomarino statunitense USS Gato nel Mare di Barents

1971 – La Intel rilascia il primo microprocessore del mondo, il 4004

1975 Inizia il primo summit del G7 a Rambouillet in Francia Esce l’ultima striscia di Topolino disegnata da Floyd Gottfredson, americano, uno dei più grandi disegnatori della Disney

1988 Conflitto arabo-israeliano: l’Autorità Nazionale Palestinese proclama la nascita dello Stato palestinese e contestualmente riconosce quello israeliano In Unione Sovietica, lo shuttle Buran 1.01 (senza piloti a bordo) viene lanciato per il suo primo e unico volo spaziale

1990 – Programma Space Shuttle: lo Space Shuttle Atlantis viene lanciato con il volo STS-38 (settimo volo)

2001 – La Microsoft lancia sul mercato la console di videogiochi Xbox in America del Nord, segnando il primo ingresso dell’azienda nel settore dei giochi domestici

2011 – Party Rock Anthem è il primo video su YouTube a raggiungere il traguardo di 1.000.000 di like

2017 – Il sommergibile argentino ARA San Juan (S42) con a bordo 44 militari argentini, scompare a più di 400 chilometri dalle coste dell’Argentina. Le ricerche, interrotte il 1º dicembre, non portano a nessun risultato. In seguito (17 novembre 2018) il relitto viene localizzato a 907 metri di profondità al largo del Golfo San Jorge (Patagonia)

La frase del giorno di Frate Indovino:

Carte da bollo, avvisi di Procura son sempre cose che fanno paura

Nati il 15 novembre:

DANIEL BARENBOIM

Pianista e direttore d’orchestra argentino-israeliano

α 15 novembre 1942

PAULO DYBALA

Calciatore argentino

α 15 novembre 1993

SOFIA GOGGIA

Atleta italiana, sci

α 15 novembre 1992

ERWIN ROMMEL

Comandante militare tedesco

α 15 novembre 1891 ω 14 ottobre 1944

ANTONELLA RUGGIERO

Cantante italiana

α 15 novembre 1952

Deceduti il 15 novembre:

EDOARDO AGNELLI

Figlio di Gianni Agnelli

α 9 giugno 1954 ω 15 novembre 2000

GIOVANNI KEPLERO

Matematico, astronomo e musicista tedesco

α 27 dicembre 1571 ω 15 novembre 1630

MOIRA ORFEI

Artista circense italiana

α 21 dicembre 1931 ω 15 novembre 2015

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

