Interrogazioni al Sindaco di Terricciola sulla sicurezza stradale

Scritto da admin• 11:14 am• Terricciola, Attualità, Politica, Tutti

TERRICCIOLA – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Terricciola Sicura.

“Il Sindaco, fino ad oggi, non ha risposto alla nostra interrogazione n. 209 del 5.09.2023, che evidenziava le criticità nelle fermate dei bus nel territorio comunale. Questa inazione non solo viola la legge nazionale e lo statuto comunale ma denota anche un disinteresse verso i problemi del trasporto pubblico locale. Ricordiamo che nella zona di Piano della Sovita, abitata da molte famiglie, la fermata del bus manca di copertura e sedute, mentre un’altra fermata nelle vicinanze è affiancata da un cassonetto dei rifiuti. Prosegue la nota stampa, le fermate lungo la via Volterrana a Selvatelle sono difficili da raggiungere da Piano della Sovita per la mancanza di collegamenti pedonali sicuri. Questa situazione è inaccettabile, causando notevoli disagi per le famiglie con bambini e anziani che dipendono dai mezzi pubblici per scuole, servizi sanitari e commerciali. Abbiamo presentato un’altra interrogazione urgente per sollecitare una risposta. Chiediamo al Sindaco se non sia opportuno provvedere a una pensilina coperta con relative sedute nella fermata di Piano della Sovita, spostare il cassonetto dei rifiuti per migliorare la visibilità e la salute dei cittadini e realizzare un collegamento pedonale sicuro tra Piano della Sovita e le fermate di Selvatelle“, conclude il comunicato

Condividi la notizia:

Last modified: Gennaio 31, 2024