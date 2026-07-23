Interrogazione della Lista Civica PER VOI sull’Ospedalino di Navacchio

Written by Redazione• 10:09 am• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Bice Del Giudice, capogruppo della lista civica PER VOI, ha presentato un’interrogazione sulla situazione dell’Ospedalino di Navacchio, dopo le notizie sulla sospensione dei 26 posti letto di cure intermedie presso la Misericordia, presidio fondamentale per cittadini fragili, famiglie e continuità assistenziale sul territorio cascinese.

“Parliamo di un servizio essenziale per la nostra comunità, che non può essere lasciato nell’incertezza e nei rinvii. I cittadini hanno diritto di sapere quale sia la posizione del Comune e quali iniziative politiche e istituzionali intenda assumere, per contemperare l’interesse dei cittadini alla continuità del servizio, con la sostenibilità della gestione del presidio per la Misericordia“, dichiara Del Giudice.

Nell’interrogazione si ricostruiscono i passaggi della vicenda: dalla denuncia della grave criticità economica da parte della Misericordia, al confronto avviato con Asl, Aoup e Regione, fino alle proroghe che hanno soltanto rinviato il problema senza risolverlo.

PER VOI chiede al sindaco e alla giunta di chiarire se il Comune abbia partecipato ai tavoli istituzionali, cosa sia emerso dagli incontri, se le proroghe siano il preludio a una soluzione oppure soltanto il rinvio della chiusura e quali iniziative saranno assunte per salvaguardare il presidio. Tra i punti posti, anche la richiesta di un tavolo permanente tra Misericordia, Asl, Aoup e Regione.

“Su sanità territoriale e servizi di prossimità non possono esserci silenzi o ambiguità. Serve trasparenza, serve responsabilità, serve una posizione pubblica chiara“, conclude Del Giudice.

Last modified: Luglio 23, 2026