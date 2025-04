Interpellanza della Lista Boggi Sindaco sulla gestione dei rifiuti edili nel centro del paese

Written by admin• 1:26 pm• Attualità, Politica, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Le Consigliere Comunali della Lista Civica Boggi Sindaco, Elisabetta Mazzarri e Ilaria Boggi, hanno presentato un’interpellanza al Sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e all’assessore all’Ambiente Filippo Pancrazzi, in merito alla gestione dei rifiuti derivanti dai lavori di recupero della struttura dell’Opera Pia, nel centro del paese di San Giuliano Terme.

“Da settimane, infatti, affermano Mazzarri e Boggi – sono stati rilevati numerosi sacchi neri contenenti rifiuti, depositati più volte alla settimana davanti all’area interessata dai lavori. La tipologia e la quantità di questi rifiuti sollevano interrogativi sulla loro corretta classificazione e smaltimento, nonché sulla regolarità della loro gestione”.

“Inoltre i rifiuti – continuano Mazzarri e Boggi – sono all’interno di un box reticolato e transennato, installato su suolo pubblico e occupante alcuni stalli di sosta, sul quale è affisso un cartello con la dicitura “Plastica”. Tuttavia, il materiale presente all’interno sembra non corrispondere a questa categoria di rifiuti, generando ulteriori dubbi sulla trasparenza e il rispetto delle normative ambientali”.

L’interpellanza presentata da Mazzarri e Boggi chiede all’Amministrazione Comunale termale di fare chiarezza su diversi aspetti:l tra i quali la natura dei rifiuti depositati e se siano stati classificati correttamente, se il loro conferimento stia avvenendo in modo regolare e chi ne sia il responsabili, se l’installazione del box su suolo pubblico sia stata formalmente autorizzata e con quali prescrizioni, chi sostiene i costi della TARI relativa a questa produzione di rifiuti, per garantire equità rispetto a cittadini e imprese e infine quali azioni l’Amministrazione intenda intraprendere per assicurare trasparenza e regolarità nella gestione dei rifiuti edili sul territorio.

“La raccolta differenziata e il rispetto delle regole devono valere per tutti, cittadini e cantieri inclusi. È fondamentale garantire trasparenza e correttezza nella gestione dei rifiuti, soprattutto quando questi vengono depositati su suolo pubblico” – concludono Elisabetta Mazzarri e Ilaria Boggi.

Aprile 1, 2025