“Bagni di Stelle”: venerdì 26 luglio secondo appuntamento al Parterre

SAN GIULIANO TERME– Dopo il grande successo della prima giornata di Bagni di Stelle si procede con il secondo appuntamento del programma inserito all’interno del cartellone dell’Estate Sangiulianese.

Venerdì 26 luglio, in piazza del Parterre a San Giuliano Terme con inizio alle ore 21:15, sarà dunque la volta della compagnia Teatro nelle foglie, eccellenza del circo contemporaneo italiano, che porterà in scena “La dolce follia”, un’emozionante e coinvolgente spettacolo che narra una storia di amore e guerra, tra acrobazie in aria, lancio di palline, tango e comicità. Il tutto nell’atmosfera del teatro viaggiante di altri tempi, che sa far divertire grandi e piccini.

Ma gli eventi partiranno già dal pomeriggio con i laboratori dalle ore 18. In piazza Italia fino alle ore 20:30 si terrà “Giocondare in legno, giochi futuristici dal passato” per adulti e bambini; in piazza del Parterre, invece, sempre dalle ore 18, sarà possibile partecipare al “laboratorio di arti circensi” per ragazzi e bambini a cura di Antitesi teatro circo. La manifestazione è promossa dal comune di San Giuliano Terme e organizzata da Antitesi con la direzione artistica di Martina Favilla.

Gli eventi di Bagni di stelle proseguiranno poi il 2 agosto con il laboratorio creativo per bambini e ragazzi a cura delle associazioni Bagni crea, La tartaruga, Occhio del riciclone Toscana alle ore 18, mentre alle ore 21:15 Antitesi teatro circo & Simone dj live terranno una “Jam session di danza aerea” e il 9 agosto con la serata dal titolo “Il Suono dell’Universo – dialogo sotto le stelle tra onde gravitazionali, suoni cosmici e osservazione delle stelle” a cura di Ego – Osservatorio gravitazionale europeo e astrofili pisani Galileo Galilei, con Vincenzo Napolano (Ego) e gli interventi sonori di Bad Sector (Massimo Magrini), con il quale sarà possibile ascoltare la musica del cosmo.

