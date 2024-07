Lenergy Pisa BS Next Gen alle fasi finali

Scritto da admin• 10:15 pm• Pisa, Sport

PISA – Fine settimana da ricordare per il Lenergy Pisa BS, che nelle fasi interregionali dei Tornei Under 17 e Under 15 fa en plein e conquista una doppia qualificazione alle fasi nazionali di Tirrenia.



I primi sorrisi di una bella domenica arrivano dall’U15, che dopo il largo successo di sabato per 0-7 sul Brian Lignano supera Torresavio e Olimpia Merano. La prima gara si decide all’extra time dopo un incontro retto sulle redini dell’equilibrio e dell’agonismo: due gol per parte nel primo periodo con le firme nerazzurre di Colangelo e Bardi, e 3-3 al termine della ripresa, prima che Molinari regali la vittoria alla squadra di Ernesto Pasquini. Nel pomeriggio i giovani nerazzurri superano l’Olimpia Merano per 0-4, in una gara sbloccata soltanto nel secondo periodo dalle doppiette di Bardi e Molinari. La mattina di beach soccer è però aperta dall’1-5 rifilato dal Lenergy Pisa U17 al Neugries e condito dalla doppietta di Mancini e dalle reti di Arnesi, Cini e Mazzini, alcuni dei ragazzi già a segno nella vittoria per 0-2 del giorno precedente sul Trieste Victory Academy. Chiude il sipario la spettacolare rimonta nell’ultimo impegno di giornata per la squadra allenata da Massimiliano Di Coscio e Luciano Palla, che vince 3-4 sul Mezzano grazie al gol di Arnesi e alla tripletta di Mancini.

Sei vittorie nerazzurre su sei alle fasi interregionali di Marina Romea, che proiettano la Next Gen del Lenergy Pisa all’atto più prestigioso dei Tornei BS U17 e U15, assegnati al CPO di Tirrenia, e ripagano la società nerazzurra degli investimenti profusi nel settore giovanile, nella ferma convinzione che il futuro del beach soccer pisano passi per la continua crescita delle basi, ribadita ancora una volta da risultati eccezionali. A proposito di giovanile, all’Orange Beach Arena di Tirrenia si è concluso il primo fine settimana del 2° Trofeo del Litorale Pisano, che ha coinvolto i ragazzi nati tra il 2012 e il 2013, e proseguirà nelle prossime settimane con le categorie U16, U14 e U18. Intanto a Capaccio Paestum il Lenergy Pisa ha chiuso al 4° posto la Coppa Italia Under 20 Puntocuore: nella “finalina” della competizione la spunta in extremis la Domusbet.tv Catania BS per 3-5, con le firme nerazzurre messe a segno da capitan Marchetti e dalla doppietta di Mogavero, al tramonto di una cavalcata da applausi per i ragazzi allenati da Lorenzo Vaglini. La prossima settimana sarà il turno della ripresa del Campionato di Serie A Puntocuore, ma intanto l’intero sodalizio nerazzurro non può che festeggiare una giornata memorabile: il futuro del Lenergy Pisa BS è in buone mani.

