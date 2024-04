Insieme per il Litorale Pisano: donazione del Sib ConfCommercio in favore della Croce Azzurra

Scritto da admin• 6:43 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – In occasione della Pasqua il Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio Pisa non ha voluto far mancare la propria vicinanza alla Croce Azzurra del Litorale Pisano.



Fabrizio Fontani e Cristiano Scarpellini, presidente e vicepresidente Sib Confcommercio Pisa, insieme al presidente del direttivo Confcommercio di Tirrenia Virgilio Ruglioni, hanno donato 500 euro in favore della Croce Azzurra Litorale Pisano. La cifra è stata consegnata al presidente della Croce Azzurra Paolo Malacarne.

“Per noi balneari i principi della socialità e dell’assitenza delle persone sono fondamentali” spiega il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani. “Le festività pasquali sono state l’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra le nostr realtà, attraverso un concreto gesto di solidarietà che ha il solo intento di supportare un presidio di socialità e assistenza fondamentali per l’intero Litorale pisano”,

“In questo modo si arricchisce e si rafforza il rapporto tra Sib Confcommercio e Croce Azzurra, in nome dell’accordo di collaborazione siglato pochi mesi fa. I servizi sanitari che la Croce Azzurra si è impegnata a erogare sono vitali per cittadini, residenti, commercianti, imprenditori e turisti. Per le nostre attività e per gli stabilimenti dell’intero Litorale e è veramente importante poter contare su un presidio come quello garantito dalla Croce Azzurra per tutto l’arco dell’anno, specialmente con l’approssimarsi della stagione estiva, in previsione dei moltissimi turisti e visitatori che affolleranno la costa pisana”.

