Incidente tra auto e moto, grave un 17enne: trasportato in codice rosso a Cisanello

Written by Redazione• 7:54 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme

SAN MARTINO ULMIANO – Grave incidente stradale tra un’auto e una moto in Via Lenin a San Martino Ulmiano, mercoledì 30 settembre, intorno alle ore 13.

Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida della due ruote, un ragazzo di 17 anni. Il minorenne ha riportato un politrauma ed è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto.

Dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello. Nonostante la gravità dei traumi riportati, il ragazzo era cosciente al momento del trasferimento. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora creando non pochi disagi agli automobilisti di passaggio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute l’Automedica di Pisa e un’ambulanza della Pubblica Assistenza.

Last modified: Settembre 30, 2026