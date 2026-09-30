Investimento sulla Tosco Romagnola. Gravi una bambina e il nonno

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La bimba dopo l’operazione è stata trasferita all’ospedale pediatrico Meyer

CASCINA – Grave incidente stradale sulla Tosco Romagnola, in località Montione. Secondo le prime informazioni, sono stati investiti una bambina di 6 anni e il nonno di 78 anni.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello per un politrauma, ma risulta cosciente.

Molto più gravi le condizioni della bambina, che ha riportato un gravissimo politrauma. È stata rianimata e intubata sul posto dal medico dell’Alpha e successivamente trasportata d’urgenza all’ospedale di Cisanello.

Secondo quanto riferito, la piccola è stata portata immediatamente in sala operatoria e, in seguito, trasferita in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica di Pisa, l’India di Pisa, la Croce Rossa e la Polizia Municipale di Cascina.

Last modified: Settembre 30, 2026