Incendio Monte Faeta. Zambito replica al Sottosegretario Prisco: “Il Governo risponda su stato di calamità e carenza organici dei Vigili del Fuoco invece di fare lo scaricabarile sulla Regione”

Written by Redazione• 4:01 pm• Pisa, Attualità, Politica, Politica, San Giuliano Terme

PISA – “Invece di lanciare critiche strumentali e alimentare il gioco dello scaricabarile nei confronti della Regione Toscana, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco farebbe bene a dare risposte concrete sui temi che sono di sua stretta ed esclusiva competenza“, così la senatrice Ylenia Zambito replica alle dichiarazioni dell’esponente del governo Meloni in merito agli investimenti regionali per il contrasto agli incendi boschivi.

“La Toscana vanta uno dei sistemi di Protezione civile e di Antincendio boschivo più efficienti e riconosciuti a livello nazionale, costantemente finanziato e supportato dalla Regione. Liquidare il lavoro di centinaia di professionisti e volontari con accuse infondate, direi che è un tentativo maldestro di distogliere l’attenzione dalle inadempienze romane. Ma del resto, l’esecutivo Meloni ha particolari abilità nello spostare l’attenzione sui temi per eludere le proprie disastrose responsabilità”.

La parlamentare Pd ricorda poi le priorità che attendono una risposta da parte del Governo: lo stato di calamità nazionale per il Monte Faeta, un riconoscimento ufficiale atteso dal territorio per il devastante incendio che ha colpito il Monte Faeta. “Un atto dovuto – dice – per attivare i ristori e i piani di recupero ambientale, rimasto finora lettera morta nei cassetti ministeriali nonostante una interrogazione urgente che ho presentato nei giorni seguenti al disastro”.

L’altro aspetto riguarda la carenza di organico dei Vigili del Fuoco di Pisa. “I sindacati del corpo – aggiunge – denunciano da mesi una drammatica carenza di personale e chiedono un riequilibrio urgente degli organici per il comando di Pisa, fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la tempestività degli interventi”. Il riconoscimento delle calamità e il potenziamento del corpo dei Vigili del Fuoco sono competenze esclusive dello Stato.

“Il sottosegretario Prisco smetta quindi di fare propaganda sulla pelle dei territori: si assuma le proprie responsabilità, risponda alle richieste dei sindacati e dia alla provincia di Pisa e alla Toscana le risorse e le risposte che meritano“, ha concluso Zambito.

Last modified: Maggio 21, 2026