Centro storico, commercio e rigenerazione urbana: a Pisa un confronto sul futuro della città

Written by Redazione• 4:27 pm• Pisa, Attualità

PISA- Il futuro del centro storico di Pisa passa dal commercio, dal recupero dei fondi sfitti e da nuove strategie di rigenerazione urbana. È questo il tema al centro dell’incontro pubblico “Il futuro del centro storico di Pisa. Fondi commerciali, mercato, rigenerazione urbana”, in programma venerdì 22 maggio, dalle 14 alle 16, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti.

L’iniziativa è promossa dai Giovani Imprenditori di Confcommercio Pisa, in collaborazione con l’assessorato al commercio del Comune di Pisa e Confcommercio Provincia di Pisa, e si inserisce nel percorso di confronto avviato dall’amministrazione sui temi della trasformazione urbana e del rilancio economico cittadino.

L’appuntamento rappresenta anche una prosecuzione del dibattito aperto nei mesi scorsi con il convegno “Pisa oltre la Torre. L’ospitalità che resta”, dedicato all’impatto degli affitti brevi sull’equilibrio del tessuto urbano.

Ad aprire i lavori sarà Alberto Furia, che presenterà i dati relativi alla contrazione del commercio al dettaglio nel centro storico. Seguirà Ilaria Mari, con un’analisi sul fenomeno della desertificazione commerciale attraverso il cosiddetto “modello pisano”. Interverranno inoltre l’assessore al commercio Paolo Pesciatini, che illustrerà le azioni messe in campo dal Comune, e il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi, con un approfondimento sullo stato del commercio cittadino e sulle possibili leve di intervento.

Le conclusioni saranno affidate al sindaco Michele Conti. L’incontro punta a coinvolgere istituzioni, categorie economiche e cittadini in una riflessione condivisa sul futuro del centro storico e sulle strategie per contrastare la desertificazione commerciale.

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Last modified: Maggio 21, 2026