Incendio lungo il Canale Imperiale a Fornacette

L’incendio ha investito una struttura provvisoria e un camper: trovate sul posto anche otto bombole di GPL che per fortuna non sono esplose

FORNACETTE – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute venerdì 8 marzo alle ore 21 in via Piave, località Fornacette nel Comune di Calcinaia, per incendio di cumuli di materiali vari.

In una proprietà privata lungo il Canale Imperiale l’incendio si era propagato anche una struttura provvisoria e un camper. Vista la gran mole di materiali interessati dalle fiamme il Responsabile delle Operazioni di Soccorso ha ritenuto di fare intervenire anche due autobotti provenienti dalla sede Centrale di Pisa e dal Dist di Ponsacco.

Dopo poco tempo il personale VVF ha estinto le fiamme provvedendo alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi dell’intervento nei quali tra l’altro sono state rinvenute ben otto bombole di GPL che fortunatamente non sono esplose. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri di Bientina.

