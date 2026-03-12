Il programma del week-end del settore

Written by Redazione• 4:13 pm• Pisa SC

PISA – Importante match casalingo per la Primavera del Pisa Sporting Club che sabato ospiterà al “Pagni” di Peccioli il Palermo, nel clou del programma del weekend delle giovanili nerazzurre.

Da segnalare anche la gara interna degli Under 17 col Modena e la doppia trasferta di Under 16 e Under 15 a Spezia; Under 14 e Under 13 saranno invece di scena a Spezia

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Palermo (sabato, ore 14.30)

Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 17

Pisa-Modena (domenica, ore 15.00)

Stadio “Redini”, Piazzale Ferrari, Cascina

Campionato UNDER 16

Cesena-Pisa (domenica, ore 10.45)

Romagna Centro, via Calcinaro 1165, Cesena

Campionato UNDER 15

Cesena-Pisa (domenica, ore 12.00)

Romagna Centro, via Calcinaro 1165, Cesena

Campionato UNDER 14

Spezia-Pisa (domenica, ore 11.00)

Campo Ferdeghini, via Melara 91, Spezia

Campionato UNDER 13

Spezia-Pisa (domenica, ore 11.30)

Campo Ferdeghini, via Melara 91, Spezia

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO

Bellaria-Pisa (sabato, ore 17.45)

Campo “Orsini”, viale Europa, Pontedera

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO

Ponsacco-Pisa (sabato, ore 16.00)

Campo “I Poggini”, via Buozzi 135, Ponsacco

Campionato PULCINI 2° ANNO

Pisa-Forcoli (sabato, ore 15.00)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 1° ANNO

Monteserra-Pisa (sabato, ore 16.30)

Campo “Bacci”, via Eroi dello Sport, Cascine di Buti

Campionato PULCINI 1° ANNO

Pisa-Zambra (sabato, ore 16.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Monteserra-Pisa (domenica, ore 10.30)

Campo “Bacci”, via Eroi dello Sport, Cascine di Buti

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Zambra (sabato, ore 15.30)

Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

In campo femminile, con le Juniores a ‘riposo’ riflettori puntati sulle Under 17 impegnate nel derby con il Livorno; impegni in trasferta per Under 15 e Under 12

Campionato UNDER 17

Pisa-Livorno (martedì, ore 17.00)

Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 15

Folgor Marlia-Pisa (domenica, ore 11.45)

Campo sportivo di viale Europa, Marlia

Campionato UNDER 12

San Giuliano-Pisa (sabato, ore 17.45)

Stadio “Bui”, via Dinucci, San Giuliano Terme

Campionato PULCINI

Calci-Pisa (sabato, ore 17.30)

Campo sportivo di via Tevere, Calci

