Il programma del week-end del settore

PISA – Importante match casalingo per la Primavera del Pisa Sporting Club che sabato ospiterà al “Pagni” di Peccioli il Palermo, nel clou del programma del weekend delle giovanili nerazzurre.

Da segnalare anche la gara interna degli Under 17 col Modena e la doppia trasferta di Under 16 e Under 15 a Spezia; Under 14 e Under 13 saranno invece di scena a Spezia

Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Palermo (sabato, ore 14.30)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli

Campionato UNDER 17
Pisa-Modena (domenica, ore 15.00)
Stadio “Redini”, Piazzale Ferrari, Cascina

Campionato UNDER 16
Cesena-Pisa (domenica, ore 10.45)
Romagna Centro, via Calcinaro 1165, Cesena

Campionato UNDER 15
Cesena-Pisa (domenica, ore 12.00)
Romagna Centro, via Calcinaro 1165, Cesena

Campionato UNDER 14
Spezia-Pisa (domenica, ore 11.00)
Campo Ferdeghini, via Melara 91, Spezia

Campionato UNDER 13
Spezia-Pisa (domenica, ore 11.30)
Campo Ferdeghini, via Melara 91, Spezia

Campionato ESORDIENTI 2° ANNO
Bellaria-Pisa (sabato, ore 17.45)
Campo “Orsini”, viale Europa, Pontedera

Campionato ESORDIENTI 1° ANNO
Ponsacco-Pisa (sabato, ore 16.00)
Campo “I Poggini”, via Buozzi 135, Ponsacco

Campionato PULCINI 2° ANNO
Pisa-Forcoli (sabato, ore 15.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PULCINI 1° ANNO
Monteserra-Pisa (sabato, ore 16.30)
Campo “Bacci”, via Eroi dello Sport, Cascine di Buti

Campionato PULCINI 1° ANNO
Pisa-Zambra (sabato, ore 16.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Monteserra-Pisa (domenica, ore 10.30)
Campo “Bacci”, via Eroi dello Sport, Cascine di Buti

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-Zambra (sabato, ore 15.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano

In campo femminile, con le Juniores a ‘riposo’ riflettori puntati sulle Under 17 impegnate nel derby con il Livorno; impegni in trasferta per Under 15 e Under 12

Campionato UNDER 17
Pisa-Livorno (martedì, ore 17.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato

Campionato UNDER 15
Folgor Marlia-Pisa (domenica, ore 11.45)
Campo sportivo di viale Europa, Marlia

Campionato UNDER 12
San Giuliano-Pisa (sabato, ore 17.45)
Stadio “Bui”, via Dinucci, San Giuliano Terme

Campionato PULCINI
Calci-Pisa (sabato, ore 17.30)
Campo sportivo di via Tevere, Calci

