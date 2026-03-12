Il programma del week-end del settore

PISA – Importante match casalingo per la Primavera del Pisa Sporting Club che sabato ospiterà al “Pagni” di Peccioli il Palermo, nel clou del programma del weekend delle giovanili nerazzurre.
Da segnalare anche la gara interna degli Under 17 col Modena e la doppia trasferta di Under 16 e Under 15 a Spezia; Under 14 e Under 13 saranno invece di scena a Spezia
Campionato PRIMAVERA 2
Pisa-Palermo (sabato, ore 14.30)
Stadio “Pagni”, via XXV Aprile 6, Peccioli
Campionato UNDER 17
Pisa-Modena (domenica, ore 15.00)
Stadio “Redini”, Piazzale Ferrari, Cascina
Campionato UNDER 16
Cesena-Pisa (domenica, ore 10.45)
Romagna Centro, via Calcinaro 1165, Cesena
Campionato UNDER 15
Cesena-Pisa (domenica, ore 12.00)
Romagna Centro, via Calcinaro 1165, Cesena
Campionato UNDER 14
Spezia-Pisa (domenica, ore 11.00)
Campo Ferdeghini, via Melara 91, Spezia
Campionato UNDER 13
Spezia-Pisa (domenica, ore 11.30)
Campo Ferdeghini, via Melara 91, Spezia
Campionato ESORDIENTI 2° ANNO
Bellaria-Pisa (sabato, ore 17.45)
Campo “Orsini”, viale Europa, Pontedera
Campionato ESORDIENTI 1° ANNO
Ponsacco-Pisa (sabato, ore 16.00)
Campo “I Poggini”, via Buozzi 135, Ponsacco
Campionato PULCINI 2° ANNO
Pisa-Forcoli (sabato, ore 15.00)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PULCINI 1° ANNO
Monteserra-Pisa (sabato, ore 16.30)
Campo “Bacci”, via Eroi dello Sport, Cascine di Buti
Campionato PULCINI 1° ANNO
Pisa-Zambra (sabato, ore 16.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Monteserra-Pisa (domenica, ore 10.30)
Campo “Bacci”, via Eroi dello Sport, Cascine di Buti
Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI
Pisa-Zambra (sabato, ore 15.30)
Campo “Zara”, via del Viadotto 8, Coltano
In campo femminile, con le Juniores a ‘riposo’ riflettori puntati sulle Under 17 impegnate nel derby con il Livorno; impegni in trasferta per Under 15 e Under 12
Campionato UNDER 17
Pisa-Livorno (martedì, ore 17.00)
Campo “Scirea”, via De Amicis, Arena Metato
Campionato UNDER 15
Folgor Marlia-Pisa (domenica, ore 11.45)
Campo sportivo di viale Europa, Marlia
Campionato UNDER 12
San Giuliano-Pisa (sabato, ore 17.45)
Stadio “Bui”, via Dinucci, San Giuliano Terme
Campionato PULCINI
Calci-Pisa (sabato, ore 17.30)
Campo sportivo di via Tevere, Calci