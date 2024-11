Presentazione a Pisa del libro ‘Torri d’avorio e d’acciaio’ di Maya Wind: un’analisi critica sul ruolo delle università israeliane e la violazione dei diritti umani

Written by admin• 11:14 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Maya Wind, studiosa israeliana dell’Università della British Columbia, sarà a Pisa per presentare il suo libro Torri d’avorio e d’acciaio, pubblicato e tradotto da Edizioni Alegre.



La sua visita fa parte di un tour italiano di presentazione del testo, che si propone come una lettura fondamentale per riflettere sulla legittimità della richiesta di sospendere le collaborazioni istituzionali con le università israeliane, un appello che quest’anno è stato avanzato da studenti e ricercatori in Italia e nel mondo.

Il libro offre un’analisi approfondita delle complicità delle università israeliane con le politiche militari e di occupazione dei Territori palestinesi, sollevando importanti domande: quale ruolo giocano le istituzioni accademiche di fronte alla crescente violenza che minaccia di estendersi a tutto il Medio Oriente? Come possono le università israeliane essere spinte a non fungere da strumento per la sistematica violazione dei diritti umani dei palestinesi e per sopprimere la libertà accademica di chi critica le politiche di Israele? E come affrontare l’accettazione passiva degli accordi stipulati dai nostri atenei con il settore militare?

Oltre all’autrice, interverranno Paola Rivetti, professoressa associata presso la Dublin City University, e rappresentanti dei collettivi studenteschi che hanno animato l’acampada universitaria di Pisa (Studentə per la Palestina – Pisa e Rompere l’assedio).

