Ci ha lasciato Aldo Paradossi, storica voce di 50 Canale e speaker dell’Arena Garibaldi

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PISA – Se n’è andato all’età di 87 anni Aldo Paradossi, storico volto dell’emittente pisana 50 Canale. Giornalista pubblicista iscritto all’albo dei giornalisti dal lontano 1983, stimato per la sua lunga carriera di cronista locale, noto per i suoi modi garbati.

E’ stato per molti anni la voce dell’Arena Garibaldi, anche ai tempi dell’era Romeo in serie A, cultore della pisanità, ha seguito per molti anni le sorti del Gioco del Ponte accompagnandolo con la sua inconfondibile voce. Sugli schermi di 50 Canale ha condotto “La Civetta” mostrando con immagini esclusive, mettendo in luce, tutte le varie problematiche della città. Professore all’Istituto Tecnico Da Vinci e alla scuole secondarie pisane, fu anche collaboratore di una nota autoscuola pisana, di preparazione agli esami di guida.

IL CORDOGLIO DEL PISA SC. “Il Pisa Sporting Club si unisce al profondo cordoglio della famiglia, della città e di tutti i tifosi per la sua scomparsa, giornalista e cultore della Pisanità, per moltissimi anni inconfondibile ‘voce’ dell’Arena Garibaldi. Il Presidente Giuseppe Corrado a nome della Società tutta esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Aldo“.

Per chi volesse salutare Aldo Paradossi nella giornata di domenica 29 marzo potrà farlo recandosi nella camera ardente della Pubblica Assistenza di Via Bargagna.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Foto Video 50 Canale

Last modified: Marzo 29, 2026