Incendio in località Arnaccio

Scritto da admin• 10:44 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Un incendio è in corso in Loc. Arnaccio. Sul posto è intervenuta subito la Squadra VVF di Livorno perché quella di Cascina era impegnata in un altro intervento ed è intervenuta successivamente.

I campi interessati sono stati quelli interposti tra Montacchiello e la zona Arnaccio. Zona foderale tra i due fossati tra Montacchiello e una discarica di una ditta pisana di inerti.

La zona Arnaccio non è stata colpita dunque direttamente, ma si è trattato solo di sporadici focolai che sono stati tenuti sotto controllo dall’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Last modified: Agosto 9, 2023