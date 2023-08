Incendio ad Ospedaletto nell’Area Amazon

Scritto da admin• 11:36 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Incendio in corso ad Ospedaletto nei pressi dell’Area Amazon dove sono in corso attività di spegnimento da parte della Squadra VVF di Pisa. Sono diversi focolai accesi in varie zone.



Sono state bruciate diverse rotoballe. Si è reso necessario l’apporto del Servizio AIB Regionale è in volo un elicottero del Servizio Regionale AIB. Si è alzato il Drago, elicottero dei Vigili del Fuoco. L’incendio è al momento comunque sotto controllo, non ci sono particolari novità.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Pisa, la Pubblica Assistenza di Pisa, l’associazione La Racchetta.

