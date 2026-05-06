Incendio ad un’auto sulla SS1: solo tanta paura

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PISA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 17:23 di mercoledì 6 maggio sulla Strada Statale 1 nel Comune di Pisa per incendio ad un’autovettura.

Il conducente dell’auto avvertendo un forte odore di bruciato è riuscito a fermare il mezzo al margine della corsia, proprio nei pressi di un autolavaggio.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Pisa per i rilievi di propria competenza.

Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.



Last modified: Maggio 6, 2026