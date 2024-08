Incendio ad un appartamento: tre bambini e due adulti in salvo. Un minore ritrovato senza sensi

Scritto da admin• 2:37 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

SANTA CROCE SULL’ARNO – Due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenute in Via Turi a Santa Croce sull’Arno per un’incendio ad un’abitazione.



In un appartamento posto al secondo piano di un edificio si è sviluppato un incendio che al momento dell’arrivo della squadra aveva interessato alcune stanze. Il personale dei Vigili del Fuoco ha evacuato tre bambini e due adulti, di cui una donna incinta, che erano impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione attigua a quella interessata dalle fiamme. Nel contempo un’altra squadra mentre estingueva l’incendio ha rinvenuto e consegnato al personale del 118 altro minore che aveva perso i sensi. Le Cause sono in fase di accertamento. Sul posto 118 e CC.

Last modified: Agosto 25, 2024