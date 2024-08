Scritto da admin• 1:54 pm• Pisa SC

PISA – Non c’è tempo per riposarsi per il Pisa Sporting Club dopo il successo ottenuto contro il Palermo.

I nerazzurri sono tornati in campo questa mattina al Centro Sportivo Cetilar per iniziare a preparare la sfida di martedì prossimo (ore 20.30) con il Cittadella.

Domattina appuntamento ancora sui campi di San Piero e quindi nel pomeriggio la partenza in aereo per raggiungere la sede del ritiro pregara.

