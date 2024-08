Martedì 27 agosto al Parco delle Concette “Pisa 1944: esistenze e resistenze”

Scritto da admin• 3:48 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Dall’annuncio dell’entrata in guerra, l’8 giugno 1940, al bombardamento del 31 agosto 1943; dalla città divisa in due dal fronte, nel luglio 1944, alla Liberazione del 2 settembre 1944. È in programma al Parco delle Concette per martedì 27 agosto (ore 21,30), l’incontro a ingresso gratuito “Pisa 1944: esistenze e resistenze”, proposto da ANPI per ricordare e celebrare la Liberazione di Pisa. Prosegue la collaborazione tra Cineclub Arsenale, ANPI e Acquario della Memoria, con la proiezione di unaselezione di video tratta dai progetti multimediali e dai tour di “walking cinema”. Le proiezioni itineranti degli ultimi anni per una volta si fermeranno e saranno proposte al pubblico in platea.

“Il 2 settembre è una data che compone il calendario civile di Pisa – dichiara Adriana Nannicini, presidente ANPI, sezione di Pisa – quello che rappresenta una memoria laica, popolare e democratica, il fondamento di una comunità civile cittadina, rafforza il tessuto della nostra comunità, capace di interrogare anche il nostro presente e il futuro”.

In calendario per il 2 settembre, in piazza della Pera, un secondo incontro organizzato da ANPI, per festeggiare la Liberazione della città.

Last modified: Agosto 25, 2024