Inaugurazione della stagione teatrale con Ottavia Piccolo: ‘Matteotti. Anatomia di un Fascismo’

CASCINA – Ottavia Piccolo inaugurerà la stagione teatrale della Città del Teatro di Cascina venerdì 8 novembre alle 21:00 con lo spettacolo “Matteotti. Anatomia di un fascismo”. Questo evento si propone di esplorare uno dei capitoli più oscuri della storia italiana, offrendo un omaggio alla verità e alla resistenza, e invitando a riflettere sul passato e sul presente.

Lo spettacolo si basa sulle testimonianze di chi visse quegli eventi, ricostruendo l’omicidio di Giacomo Matteotti, parlamentare ucciso dai fascisti il 10 giugno 1924. A cento anni di distanza, il teatro, accompagnato dalla musica dei Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, e le parole di Stefano Massini, unite alla voce di Ottavia Piccolo, si impegnano a rievocare l’ascesa di un fenomeno eversivo che Matteotti aveva compreso sin dall’inizio, quando molti altri non volevano o non sapevano vedere la sua gravità.

Matteotti, l’oppositore, pacifista e riformista, aveva dichiarato: «Io denuncio all’Italia e al mondo intero che un mostro chiamato fascismo ogni giorno diventa più potente proprio grazie al silenzioso assenso di chi lo svaluta, lo legittima e non lo combatte». Le sue parole, chiare e fondate sui fatti, furono la causa della sua tragica fine.

Sandra Mangini, regista dello spettacolo, descrive “Matteotti” come un racconto popolare contemporaneo che esamina il fenomeno fascista, mettendo in luce elementi cruciali e il suo esito violento: l’eliminazione del corpo dell’oppositore. Questo tema, che persiste nel tempo e nello spazio, ci ricorda l’importanza di impegnarsi per il bene pubblico, ispirandoci a pensieri e azioni chiare, come quelle di Matteotti e di sua moglie Velia.

I biglietti sono disponibili presso il teatro e nel circuito Ticketone. Per ulteriori informazioni, contattare la biglietteria al numero 050.744400 o via email a biglietteria@lacittadelteatro.it. La Città del Teatro si trova in via Toscoromagnola 656 a Cascina.

