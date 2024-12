Inaugurati i mercatini di Natale: gli eventi natalizi in programma a Pisa e sul Litorale

Written by admin• 12:54 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Inaugurati nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre, i mercatini natalizi in Piazza Vittorio Emanuele e sotto le Logge di Banchi. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato l’assessore al turismo Paolo Pesciatini e l’ospite di eccezione Emanuela Folliero, nota showgirl, attrice e conduttrice.

Natale a Pisa e sul Litorale. Prossimo appuntamento in programma è l’accensione del grande albero addobbato in piazza XX Settembre, che si terrà, come da tradizione, nella giornata di domenica 8 dicembre alle 18. Altri alberi e installazioni luminose sono posizionate in diverse zone della città, dal centro ai quartieri: in piazza Cairoli, via Fiorentina, rotonda viale delle Piagge, chiesa di Sant’Apollinare a Barbaricina, Cep, Putignano, San Giusto nell’area verde Elsa Ghezzi, Gagno, Sant’Ermete, Riglione in piazza Pertini, via Bargagna, via di Cisanello, I Passi, Isola Verde via Amendola, Chiesa di San Michele in Borgo, Oratoio piazza Garibaldi, Eliopoli Calambrone, Chiesa di San Sisto.

Numerosi gli appuntamenti pensati per allietare le festività dei cittadini e dei tanti turisti che sceglieranno di visitare la città in questo periodo dell’anno, organizzati da Comune di Pisa, Confcommercio Pisa, Fm Allestimenti e Alla Vigna Group, aggiudicatari di uno specifico bando pubblico promosso dall’Amministrazione Comunale. Le iniziative continueranno infatti per tutto il mese di dicembre e comprenderanno i festeggiamenti del nuovo anno, fino alla data del 6 gennaio, animando le strade e le piazze con intrattenimento per grandi e piccini.

Le iniziative in città

Domenica 8 dicembre

Ore 17 in Piazza XX Settembre – Spettacolo di giocoleria luminosa.

Dalle ore 16 alle ore 18 in Largo Ciro Menotti – Spettacolo musicale con un repertorio dei più famosi successi italiani e internazionali.

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 in Piazza del Carmine – Apertura area giochi in legno: una carrellata di giochi di una volta per grandi e piccoli dove mettere alla prova le proprie abilità e il proprio ingegno.

Ore 18 in Piazza XX Settembre – Accensione del grande albero addobbato.

Sabato 14 dicembre

Dalle ore 16:30 alle 18:30 da Piazza Vittorio Emanuele fino a Via Oberdan – Banda itinerante.

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30, Via Oberdan e Borgo Stretto – Trampolieri luminosi, con spettacolo finale di giocoleria e led in Piazza XX Settembre.

Dalle ore 16 alle ore 18 a Giardino Scotto – Spettacolo del Teatrino dei Burattini.

Domenica 15 dicembre

Dalle ore 16:30 alle 18:30 da Piazza Vittorio Emanuele fino a Via Oberdan – Banda itinerante.

Dalle ore 15:30 alle ore 18 in Largo Ciro Menotti – Spettacolo di magia e illusionismo.

Dalle ore 17 alle ore 18:30 in Piazza XX Settembre – Spettacolo musicale natalizio con il coro Gospel.

Giardino Scotto – Laboratori didattici e creazioni a cura dell’associazione Stayfun APS con l’Orange Team Lug.

Sabato 21 dicembre

Dalle ore 16 alle ore 18 da Piazza Vittorio Emanuele fino a Via Oberdan – Spettacolo sbandieratori, tamburini, musici e comparse in costumi storici.

Dalle ore 16 alle ore 18 in Via San Francesco – Spettacolo di giocoleria e trampoli.

Dalle ore 16 alle ore 18 a Giardino Scotto – Incontro con Babbo Natale e con il suo elfo per foto e raccolta delle letterine.

Piazza Vittorio Emanuele – Laboratori didattici e creazioni a cura dell’associazione Stayfun APS con l’Orange Team Lug.

Domenica 22 dicembre

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 da Piazza Vittorio Emanuele fino a Via Oberdan – Spettacolo natalizio degli zampognari.

Giardino Scotto – Laboratori didattici e creazioni a cura dell’associazione Stayfun APS con l’Orange Team Lug.

Sabato 28 dicembre

Dalle ore 16 alle ore 18 a Giardino Scotto – Scuola di circo con spettacolo finale di trapezio e led luminosi.

Dalle ore 16 alle ore 18 in Piazza XX Settembre – Intrattenimento per i più piccoli con il Mago delle Bolle.

Piazza Vittorio Emanuele – Laboratori didattici e creazioni a cura dell’associazione Stayfun APS con l’Orange Team Lug.

Domenica 29 dicembre

Giardino Scotto – Laboratori didattici e creazioni a cura dell’associazione Stayfun APS con l’Orange Team Lug.

Martedì 31 dicembre

Dalle ore 22 alla Mezzanotte in Piazza dei Cavalieri – Concerto di Elio e le Storie Tese. Pisa festeggia l’arrivo del 2025 con un concerto spettacolo, gratuito e accessibile a tutti. Lo show prenderà il via il 31 dicembre dalle ore 22:00 e accompagnerà i presenti fino alla mezzanotte, quando si terrà un brindisi collettivo per dare il benvenuto al nuovo anno. A seguire il tradizionale spettacolo pirotecnico che illuminerà Ponte di Mezzo, con la magia dei fuochi d’artificio che si rifletteranno sulle acque dell’Arno. Ma la festa non finisce qui. In Piazza dei Cavalieri sarà allestito un DJ Set che animerà la piazza fino a tarda notte, offrendo musica e intrattenimento per salutare il nuovo anno in grande stile.

Domenica 5 gennaio

Dalle ore 16 alle ore 18 a Giardino Scotto – Laboratorio della Befana con la presenza di una Befana.

Dalle ore 14 alle ore 18 in Logge dei Banchi – Babbo Natale e laboratori didattici e creazioni a cura dell’associazione Stayfun APS con l’Orange Team Lug.

Lunedì 6 gennaio

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 da Corso Italia a Via Oberdan – Banda itinerante.

Dalle ore 15 alle ore 18 presso la casa di Babbo Natale – Foto con la Befana.

La Befana itinerante girerà per le vie del centro di Pisa, da Piazza Vittorio Emanuele fino a via Oberdan, distribuendo dolciumi ai più piccoli e per foto con i visitatori. Inoltre Befane itineranti dalle 15 alle 18 gireranno nelle zone periferiche per distribuire dolciumi e fare foto.

Le iniziative sul Litorale

Domenica 8 dicembre – Marina di Pisa

Dalle ore 16 alle ore 18 – Intrattenimento con la scuola di circo: un’animatrice circense aiuterà i bambini di tutte le età ad apprendere le tecniche base di alcuni dei più conosciuti attrezzi presenti nel circo. I fortunati partecipanti, se lo vorranno, proveranno per una volta, a diventare piccoli giocolieri ed equilibristi, seguiti e sostenuti dalla presenza dell’operatore e dai genitori. A chiusura della serata spettacolo scenico di led luminosi.

Domenica 8 dicembre – Tirrenia

Dalle ore 15 alle ore 17 – Pony per bambini.

Ore 17 inaugurazione dell’albero all’uncinetto presso la chiesa di San Francesco.

Sabato 14 dicembre – Marina di Pisa

Dalle ore 15 alle ore 18 – Apertura area giochi in legno: una carrellata di giochi di una volta per grandi e piccoli dove mettere alla prova le proprie abilità e il proprio ingegno.

Domenica 15 dicembre – Marina di Pisa, Piazza Sardegna

Dalle ore 15 alle ore 17 – Apertura casa-albero di Babbo Natale con trono, cassetta per le letterine, tavolino con due panche, dove sarà presente Babbo Natale che distribuirà caramelle raccoglierà le letterine dei più piccoli e si farà foto con loro e un elfo che aiuterà i bambini a scrivere le letterine. Musica in filodiffusione con canti natalizi.

Sabato 21 dicembre – Marina di Pisa

Dalle ore 16 alle ore 18 – Spettacolo del Teatrino dei Burattini che intratterrà i più piccoli con uno spettacolo appassionante a tema natalizio.

Domenica 22 dicembre – Tirrenia

Dalle ore 15 alle ore 17 – Visita alla casa di Babbo Natale con trono, cassetta per le letterine, tavolino con due panche, dove sarà presente Babbo Natale che distribuirà caramelle raccoglierà le letterine dei più piccoli e si farà foto con loro e un elfo che aiuterà i bambini a scrivere le letterine.

Dalle ore 15 alle ore 17 – Pony per bambini.

Domenica 29 dicembre – Tirrenia

Dalle ore 15 alle ore 17 – Pony per bambini.

Last modified: Dicembre 7, 2024