Pulizia collettiva a Porta a Lucca: iniziativa per il decoro urbano e la cura dei beni comuni

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a nome dei condomini di Via Cecco di Pietro e Via Tino di Camaino.

“Vogliamo richiamare l’attenzione della comunità sull’importanza di preservare e valorizzare i nostri spazi pubblici, affinché possano diventare luoghi decorosi e vivibili per tutti i residenti. Nel quartiere di Porta a Lucca, i condomini di Via Cecco di Pietro e Via Tino di Camaino hanno deciso di unirsi per un’iniziativa di pulizia collettiva, che si terrà sabato 7 dicembre. Questo evento non solo offrirà l’opportunità di ripulire le strade e gli spazi comuni, ma rappresenta anche un atto di responsabilità civica volto a contrastare il degrado causato da atti di vandalismo e incuria, con l’obiettivo di restituire dignità al quartiere e ai suoi abitanti. Come indicato nel volantino allegato, l’iniziativa vuole sensibilizzare i residenti sull’importanza di vivere in un ambiente sicuro, pulito e rispettoso. Non possiamo permettere che spazi pubblici vitali vengano trascurati o usati in modo improprio. Il decoro urbano è un bene comune, e ogni cittadino ha il dovere di contribuire alla sua cura. Invitiamo i lettori e le autorità locali a riflettere su come promuovere la cultura della cura dei beni comuni e a sostenere iniziative come questa, che nascono dall’impegno diretto dei cittadini per il bene collettivo. Ringraziamo per l’attenzione e siamo a disposizione per ulteriori informazioni o per raccogliere suggerimenti su come estendere questo progetto ad altre aree della città.“, conclude il comunicato.

