Inaugurata l’area sgambatura cani a Calcinaia

Scritto da admin• 9:33 pm• Calcinaia

CALCINAIA – Una festa che ha fatto scodinzolare tanti amici a quattro zampe e i loro compagni umani ha animato Calcinaia sabato 23 Marzo alle ore 15 con l’inaugurazione dell’area di sgambatura cani del Comune. Divisa in due sezioni, una per cani di taglia medio-grande e una per quelli di taglia piccola, queste aree offrono spazi sicuri dove i pelosi possono correre e giocare liberamente.

Il Sindaco Cristiano Alderigi ha accolto gli intervenuti sottolineando l‘importanza del legame tra esseri umani e cani, ringraziando gli uffici comunali e le varie entità che hanno reso possibile questa iniziativa. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone accompagnate dai loro fedeli amici a quattro zampe, dimostrando l’apprezzamento per gli investimenti pubblici a favore degli animali domestici.

L’area di sgambatura, situata in via Garibaldi vicino al cimitero, è dotata di due campi attrezzati con panchine, cestini per i rifiuti, sacchetti igienici e fontanelle per l’acqua, garantendo comfort e sicurezza per tutti. Durante l’estate, entrambi i campi saranno accessibili dalle 9.00 alle 20.00.

Un regolamento chiaro e approvato dal Consiglio Comunale, redatto in collaborazione con l’Associazione Amici del Cane, assicura una convivenza armoniosa all’interno dell’area di sgambatura. Per promuovere ulteriormente la collaborazione tra i cinofili e l’ente, l’associazione organizzerà un incontro la prossima settimana, coinvolgendo gli appassionati nell’organizzazione di future iniziative dedicate ai loro amici pelosi.

Durante l’inaugurazione, Mediser, I Golden delle Fornaci e Ubi Ubi hanno omaggiato i presenti con borsette contenenti gadget pensati per i cani, aggiungendo un tocco di gioia all’evento.

Last modified: Marzo 27, 2024