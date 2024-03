Pisa, si va verso il tutto esaurito per il giorno di Pasqua

Scritto da Antonio Tognoli• 7:04 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

Pesciatini: “Proseguono anche per quest’anno i numeri positivi registrati nel 2023”

PISA – “Dopo i numeri da record registrati dal turismo a Pisa nel corso del 2023, con il superamento dei 2 milioni di presenze turistiche in città, l’aumento del 18% degli arrivi e del 13% di presenze, prosegue l’andamento positivo anche per il 2024, con le imminenti festività pasquali che si avviano verso la registrazione del tutto esaurito nelle strutture alberghiere e ricettive, sia della città che del Litorale”. Così l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, commenta i dati delle presenze turistiche in città previste per il prossimo weekend di Pasqua, a margine delle celebrazioni del Capodanno Pisano che si sono svolte ieri in piazza dei Miracoli. Proprio in quell’occasione, il sindaco di Pisa Michele Conti, nel commentare l’importanza di questa storica ricorrenza, ha dichiarato che il Capodanno Pisano del 25 marzo può segnare per Pisa il vero punto di partenza della stagione turistica, augurandosi che per il 2025 il turismo continui a crescere ancora, diventando volano dell’economia cittadina.

“Quello che caratterizza la nostra città e il nostro territorio – prosegue Pesciatini – è un sistema di accoglienza a carattere generale: Pisa ha un’offerta turistica culturale e ambientale talmente ampia, che è in grado di rispondere a moltissime esigenze diverse. Per questo sono in crescita i numeri dei nostri ospiti che provengono da Spagna, Portogallo, Inghilterra, Francia, Stati Uniti e Germania. Per far aumentare ancora di più la domanda, rimane da lavorare sulla nostra capacità di far conoscere nella sua complessità l’offerta turistica presente: questo è un aspetto su cui come Amministrazione Comunale stiamo lavorando, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder del territorio, al fine di far conoscere e apprezzare la nostra offerta nella sua totalità.”

Last modified: Marzo 26, 2024