Inaugurata la nuova tensostruttura sportiva di Asciano: un impianto moderno e funzionale al servizio della comunità

SAN GIULIANO TERME – È stata inaugurata oggi la nuova tensostruttura dell’impianto sportivo polivalente di Asciano, a conclusione dei lavori che hanno trasformato il “pallone” in una struttura moderna, sostenibile e pienamente rinnovata. L’intervento, realizzato dal Comune di San Giuliano Terme con il contributo determinante della Fondazione Pisa, rappresenta un investimento strategico per la rete sportiva e sociale del territorio.

La cerimonia si è svolta nell’area dell’impianto in via Cavalieri di Vittorio Veneto, alla presenza del sindaco Matteo Cecchelli, del Presidente della Fondazione Pisa, l’Avvocato Stefano Del Corso, dell’assessore regionale Alberto Lenzi, del consigliere regionale Massimiliano Ghimenti, della presidente dell’ A.S.D. Asciano 2011 Sara Da Prato, dell’assessora con delega allo sport e impiantistica sportiva Roberta Paolicchi, della presidente del consiglio comunale Elisa Pistelli, dell’ assessora comunale Fabiana Coli, dei consiglieri comunali Angiolo Bernardi, Veronica Marianelli e Maurizio Pellegrini.

Il nuovo “pallone” di Asciano è oggi uno spazio più funzionale e adatto ad accogliere attività sportive diversificate, comprese quelle legate al progetto “Sport per Tutti”, che unisce sport di base e iniziative a forte valenza sociale rivolte a diverse fasce della popolazione.

L’intervento ha riguardato l’intera struttura. Sono stati rinnovati gli spogliatoi e i locali accessori – uffici, infermeria e aree tecniche – ed è stata completamente ridisegnata l’area sportiva interna, dotata ora di una pavimentazione conforme agli standard richiesti. È stata installata una nuova copertura e adeguata la struttura di fondazione, oltre alla sostituzione completa degli infissi. L’impianto è stato inoltre dotato di un sistema fotovoltaico con batterie di accumulo, migliorando l’efficienza energetica e la sostenibilità complessiva.

Il progetto ha ottenuto il parere positivo del CONI per lo svolgimento delle attività previste, confermando la qualità della struttura e la sua idoneità anche per iniziative di carattere agonistico, mantenendo al tempo stesso una vocazione sociale e inclusiva.

L’investimento complessivo è stato di 706.500 euro, di cui 360mila euro finanziati dalla Fondazione Pisa e 346.500 euro a carico del bilancio comunale. Un impegno significativo che testimonia la volontà dell’Amministrazione di mettere a disposizione del territorio un’infrastruttura moderna e funzionale. Il percorso progettuale ha preso avvio durante la precedente Amministrazione, il cui lavoro ha posto le basi per l’intervento oggi portato a compimento.

Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa, ha dichiarato:

“Abbiamo partecipato con piacere all’inaugurazione della tensostruttura dell’impianto sportivo polivalente di Asciano, un momento molto atteso che segna un punto di svolta in un percorso iniziato alcuni anni fa con l’amministrazione di San Giuliano Terme per recuperare la struttura e destinarla ad attività sportive per persone portatrici di una disabilità. Il contributo della Fondazione al progetto ‘Sport per tutti’ è importante, come è importante l’obiettivo del superamento degli ostacoli che possono privare le persone più fragili della possibilità di accedere ad attività sportive. Ci auguriamo che la struttura ‘rinnovata’ possa diventare il riferimento concreto sul territorio per molte persone, realizzando quello che è uno dei compiti della Fondazione, vale a dire sostenere progetti che abbiano un impatto positivo per la comunità”.

Roberta Paolicchi, assessora allo sport, ha commentato:

“L’inaugurazione della nuova tensostruttura è un risultato importante per il nostro territorio. Si tratta di uno spazio adatto a discipline diverse, capace di accogliere attività per tutte le età e di valorizzare il ruolo delle associazioni che operano nel mondo dello sport. Attraverso il progetto ‘Sport per Tutti’ mettiamo in campo un approccio che unisce pratica sportiva, inclusione e benessere. La struttura rinnovata ci permette di guardare con fiducia alle nuove opportunità che nasceranno ad Asciano.”

Il sindaco Matteo Cecchelli ha dichiarato:

“Restituire alla comunità un impianto moderno e funzionale era un impegno preciso e oggi possiamo dire di averlo mantenuto. Nonostante le difficoltà legate all’aumento dei costi delle materie prime, abbiamo scelto di proseguire con determinazione, certi del valore che questo intervento rappresenta per Asciano e per tutto il territorio. Ringrazio la Fondazione Pisa per il contributo fondamentale e i nostri uffici per il lavoro svolto. La nuova tensostruttura sarà uno spazio vivo al servizio della comunità sangiulianese.”

