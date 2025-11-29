Bice Del Giudice ha presentato cinque anni di lavoro da assessora, con lo sguardo verso le Amministrative 2026

Written by admin• 6:38 pm• Pisa, Attualità, Cascina, Politica, Politica

CASCINA – All’Euro Hotel di Cascina, l’assessora comunale alla cultura e al commercio Bice Del Giudice ha incontrato oltre duecento tra cittadini, associazioni e operatori economici per l’evento di restituzione dei cinque anni di mandato della lista civica “Per Voi”, da lei guidata, tracciando un bilancio e indicando le priorità future.

Presente all’evento il sindaco Michelangelo Betti che, insieme a Bice Del Giudice, ha risposto a molte domande da parte dei cittadini nell’incontro moderato dalla giornalista Simona Giuntini. Presente nella folta platea la senatrice PD Ylenia Zambito.

“Cinque anni fa – dichiara l’assessora cascinese – sembrava impossibile riportare a Cascina arte, cultura e sapere, ma oggi la nostra città è tornata a far parlare di sé per il fermento culturale, per i teatri, per i festival, per la capacità di immaginare il futuro“, ha detto Del Giudice, ricordando La Città del Teatro, il recupero del Teatro Bellotti Bon, le tre edizioni di Libri lungo le Mura, del Premio Toscana Città di Cascina e le cinque edizioni di Cascina Europa, insieme alla vivacità della biblioteca comunale, al progetto del Museo di Cascina Diffuso e alla capacità dell’amministrazione di intercettare circa 40 milioni di euro di fondi PNRR per nuovi parchi, mense scolastiche e palestre. Avevo promesso di lavorare per voi con umiltà, determinazione e responsabilità. L’ho fatto, e l’ho fatto anche con un po’di leggerezza, quella leggerezza che cambia il mondo con i sogni“, ha aggiunto, rivendicando una politica fondata su ascolto e presenza sul territorio.

Centrale la cultura come motore di identità e sviluppo: “La cultura non è ciò che sappiamo ma ciò che siamo e può rovesciare lo stereotipo secondo cui ‘con la cultura non si mangia‘”. Guardando alle elezioni del 2026, l’assessora ha chiesto di valutare il lavoro svolto e rinnovare la fiducia nel progetto civico: “Nel 2020 il mio progetto partiva da zero e ho ottenuto 570 preferenze. A maggio 2026 voglio essere giudicata per tutto ciò che ho fatto con voi e per voi. Fino ad oggi abbiamo lavorato alle fondamenta, ma dal 2026 al 2031 dovremo tirare su la casa“.

Un passaggio importante è stato dedicato ai giovani e alla partecipazione: “Ciò che oggi ci unisce deve essere più forte di ciò che ci divide. L’astensione è rinuncia alla responsabilità. Non basta essere bravi, dobbiamo vincere insieme questa sfida e costruire, giorno dopo giorno, una Cascina in cui sarà ancora più bello vivere. Siamo la città della Resistenza, di Virgo, di una rete associativa e di solidarietà di straordinaria forza, di aziende che hanno saputo stare al passo con i tempi e ogni giorno rendono grande Cascina, aprendola al mondo. Dobbiamo essere fieri di ciò che siamo. Cura per ogni frazione, sicurezza, rilancio del tessuto commerciale, potenziamento dei servizi sono alcune delle nostre priorità e, nei prossimi mesi, ci confronteremo con tutti i cittadini per il programma, un programma che farà imboccare a Cascina una strada irreversibile verso un futuro ancora più di qualità” ha concluso Del Giudice.

Last modified: Novembre 30, 2025