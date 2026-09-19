Inaugurata a Pisa la Settimana Europea della Mobilità

Written by Redazione• 11:38 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Hanno preso il via oggi le iniziative organizzate dal Comune di Pisa e da Pisamo nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, la campagna promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare cittadini e istituzioni sui temi della mobilità sostenibile.

Il programma, che proseguirà fino a domenica 20 settembre, propone una serie di appuntamenti per grandi e piccoli tra le Logge di Banchi, l’Arno e il Ponte di Mezzo, con attività ludiche, incontri, percorsi formativi, punti informativi.

“Il Comune di Pisa è da tempo impegnato nell’attuazione di politiche di mobilità sostenibile con l’obiettivo di ridurre progressivamente l’utilizzo dei mezzi più inquinanti, a partire dalle auto private – ha dichiarato il sindaco Michele Conti. In questa direzione, stiamo portando a compimento il completamento della rete ciclabile, sia urbana sia extraurbana, attraverso un programma di investimenti che negli ultimi anni ha consentito di ampliare in maniera significativa le infrastrutture dedicate a chi si sposta in bicicletta. Dal 2018 a oggi sono state realizzate opere per circa 13,5 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture ciclabili, di cui 4,9 milioni finanziati attraverso fondi PNRR. Grazie a questi interventi l’estensione complessiva della rete presente in città è arrivata a oltre 60 chilometri, a cui si aggiungono altri 10 chilometri attualmente in fase di progettazione esecutiva. Tra gli interventi previsti ci sono i tratti necessari a completare l’asse CNR-Cisanello, il collegamento da San Piero a Grado al Dipartimento di Veterinaria e la pista ciclabile da Tirrenia a Calambrone, sul tracciato della vecchia ferrovia“.

“In questi anni – ha proseguito il sindaco – abbiamo realizzato interventi importanti che hanno contribuito a costruire una rete sempre più ampia e articolata. Solo per ricordarne alcuni tra i principali: la Ciclopista del Trammino, con i suoi 13,3 chilometri in sede protetta e immersi nel verde che collegano la città a Marina di Pisa e Tirrenia; le piste ciclabili di via Bonanno Pisano; quelle nei quartieri dell’Isola Verde e dei Passi; la pista ciclopedonale di via Contessa Matilde; quelle in via di Padule, via Pungilupo e via Bargagna a Cisanello; la ciclopista che collega il ponte sull’Aurelia al quartiere del CEP. A questa rete si sono aggiunte anche le due passerelle ciclopedonali sull’Arno, che rappresentano collegamenti importanti per la mobilità cittadina. La prima, completata nel 2023, collega Riglione con Cisanello, creando un collegamento diretto sia con l’Ospedale sia con il Parco delle Piagge. La seconda, inaugurata nel luglio scorso, collega San Piero a Grado con Cascine Nuove, nel Parco di San Rossore e consente di connettere la rete ciclabile del litorale con la viabilità presente all’interno del Parco, creando un sistema di percorsi di grande interesse paesaggistico e ambientale. L’obiettivo – ha concluso Conti – è continuare ad investire in una rete ciclabile sempre più connessa, sicura e capillare, capace di offrire ai cittadini alternative concrete all’utilizzo dell’auto privata e di rendere Pisa una città sempre più accessibile e sostenibile“.

“Per quanto riguarda la distribuzione della rete di ciclabili – ha aggiunto l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – dei 70 chilometri complessivi circa 30 si trovano nell’area centrale della città e sono tutti regolarmente pavimentati. Altri 16 chilometri interessano invece le aree periferiche e i collegamenti verso San Rossore, San Piero a Grado, Riglione e Ospedaletto. Sul litorale, sono oltre 25 i chilometri di piste ciclabili presenti, compresa l’intera Ciclopista del Trammino. Particolarmente importante sarà l’intervento per realizzare il tratto tra Tirrenia e Calambrone perché potrà offrire una valida alternativa alla pista ciclabile già presente sul viale del Tirreno, che soprattutto durante la stagione estiva risente dei frequenti accessi agli stabilimenti balneari. La ciclabile consentirà di alleggerire il traffico di auto sul litorale, collegare Pisa con Livorno e completare, nel Comune di Pisa, il tracciato della ciclopista del Tirreno“.

“Siamo a dare il via agli eventi legati alla Settimana Europea della Mobilità – ha dichiarato il presidente di Pisamo, Alberto Giovannelli – che animeranno il cuore della città: si svolgeranno infatti tra le Logge di Banchi dove saranno allestite un’area Talk e un’Area ludica, con percorsi formativi e punti informativi, il Ponte di mezzo e, novità di questa edizione, anche sull’Arno, con gite in battello gratuite, proprio per dare un segno tangibile dell’importanza della navigabilità del nostro fiume. L’obiettivo della manifestazione è quello di restituire una visione urbana sempre più incentrata sulla mobilità sostenibile che riconnetta le persone agli spazi pubblici“.

La giornata di apertura è iniziata alle Scuole Fibonacci con l’inaugurazione delle nuove rastrelliere, per poi proseguire con la biciclettata dei ragazzi delle scuole fino alle Logge di Banchi, dove si è svolta l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. Per tutto il pomeriggio, alle Logge di Banchi, si sono svolte attività ludiche tematiche, incontri sulla sicurezza stradale e attività interattive dedicate alla mobilità sostenibile, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, l’Assessorato alla Mobilità, l’Assessorato Scuola e Servizi Educativi, Automobile Club Pisa, Bit Mobility e ASD Eppur si Muove. La giornata ha previsto anche due gite gratuite in battello sull’Arno, con partenza dal Molo Roncioni, che hanno offerto ai partecipanti l’occasione di ammirare la città vista dal fiume e di conoscere più da vicino la viabilità fluviale.

La Settimana Europea della Mobilità proseguirà sabato 19 settembre con le attività alle Logge di Banchi, dove sarà presentato il nuovo sistema Identibike, la blockchain per la sicurezza delle bici a cura di TAGES, insieme ai Project Work di ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità, alle attività legate all’uso consapevole di bici e monopattini a cura di Bit Mobility e al simulatore di guida di Automobile Club Pisa. Nell’area ludica continueranno inoltre le attività educative e ludiche per i bambini. Nel pomeriggio è prevista anche una nuova gita in battello sull’Arno.

Domenica 20 settembre la manifestazione proseguirà con una mattinata dedicata alla mobilità green: sono in programma una passeggiata lungo le Mura a cura di CSI, un mini duathlon e corse gratuite con minibus elettrici dai parcheggi di via Paparelli e via Pietrasantina.

Il programma

Sabato 19 settembre

– Dalle 10 alle 13, Logge di Banchi – Identibike: la block chain per la sicurezza della bici. Installazione gratuita dei kit di sicurezza (fino a esaurimento scorte). A cura di TAGES.

– Dalle 10 alle 13, Logge di Banchi – Area ludica con eventi interattivi per bambini e animazione tematica.

– Dalle 10 alle 13, Logge di Banchi – Bit Mobility. Uso consapevole di monopattini e bici con distribuzione gadget e attività interattive.

– Dalle 10 alle 11.30, Logge di Banchi – Area Talk: ITS Academy, Project Work ITS – Mobilità sostenibile, Pisa in Movimento. Con l’intervento dell’Assessorato alla Mobilità e della Polizia Municipale.

– Dalle 11.30 alle 12.30, Logge di Banchi – Area Talk: Identibike, la piattaforma di identificazione dinamica delle bici. A cura di TAGES. In collaborazione con l’Assessorato alla Mobilità.

– Dalle 11.30 alle 13, Logge di Banchi – Automobile Club Pisa. Simulatore di guida.

– Ore 17.45, Molo Roncioni (Lungarno Mediceo) – Mobilità fluviale: la città vista dall’Arno. Gita in battello fino al Ponte di San Piero (corsa gratuita su prenotazione chiamando il numero 050.530101).

Domenica 20 settembre

– Ore 9 – Passeggiata all’ombra delle Mura di Pisa (ritrovo in Piazza Martiri della Libertà nei pressi della Chiesa di Santa Caterina). A cura di CSI Pisa.

– Ore 9, Piazza XX Settembre – Mini duathlon. In collaborazione con Uisp Comitato di Pisa, Misericordia di Pisa, Pisa Road Runners, Coni e 1A Mistral Triathlon.

– Dalle 9 alle 13, Logge di Banchi – Bit Mobility. Uso consapevole di monopattini e bici con distribuzione gadget e attività interattive

– Ore 9.15 e ore 10.15 – Minibus elettrico e mobilità green: corsa gratuita dal parcheggio di Via Paparelli al Ponte di Mezzo (fino ad esaurimento posti).

– Ore 9.45 e ore 10.45 – Minibus elettrico e mobilità green: corsa gratuita dal parcheggio di Via Pietrasantina al Ponte di Mezzo (fino ad esaurimento posti).

– Dalle ore 10, Ponte di Mezzo – Colazione sul Ponte

Last modified: Settembre 19, 2026