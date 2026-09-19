Il circo contemporaneo va in scena a Vicopisano con Il “Giullare della Terra”

Written by Redazione• 11:41 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Vicopisano

VICOPISANO – Un progetto culturale integrato che unisce memoria e contemporaneità, arte e impegno civile. Il Giullare della Terra, in programma a Vicopisano il 26 e 27 settembre, è la nuova proposta di Antitesi Teatro Circo, un’idea originale di teatro-circo itinerante che mette in relazione San Francesco e Dario Fo. L’iniziativa, selezionata nell’ambito del Bando Progetti Speciali 2026 del Ministero della Cultura, è realizzata da Antitesi con il contributo di Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Vicopisano, in collaborazione con l’Osservatorio Gravitazionale Europeo – EGO, l’Associazione Dèi Camminanti e il Comitato Vivere San Jacopo in Lupeta.

In calendario spettacoli di circo contemporaneo, camminate teatralizzate, laboratori circensi, viaggi virtuali nello spazio. Tra le iniziative più attese lo spettacolo Lu Santo Jullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame con Mario Pirovano, memorabile lavoro sulla vita di San Francesco, e Nagual – Mosso dal Vento, in tournée internazionale dal 2018, di e con Adriano Cangemi, performer, coreografo e artista di trapezio.

Il Giullare della Terra rilegge in chiave contemporanea e circense la figura di San Francesco, inserendosi in un contesto di altissimo valore storico e simbolico, l’800° anniversario della morte del Santo (1226–2026). La due giorni di circo e spettacolo, che si terrà in località San Jacopo, vuole riscoprire l’esempio di umiltà e amore per tutte le creature di San Francesco, per non dimenticare l’importanza di vivere in armonia con il mondo e con gli altri. Il Giullare della Terra è anche un omaggio a Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura 1997, a 100 anni dalla sua nascita (1926-2026), per celebrare il suo coraggio e la sua capacità di usare l’arte del teatro come strumento di protesta e denuncia sociale e riscoprire il valore della satira come forma di libertà di pensiero e di impegno civile, anche attraverso la valorizzazione e trasmissione viva di una delle sue opere più rappresentate nel mondo, Lu Santo Jullare Francesco. Il giullare, nella proposta culturale di Antitesi, diventa portavoce di verità scomode, critica sociale e messaggio ecologico, incarnando i valori di San Francesco d’Assisi: povertà, umiltà, fraternità e custodia del creato e si inserisce nel solco della grande tradizione del teatro di denuncia e del teatro-circo italiano, contribuendo al passaggio generazionale del sapere artistico.

“A Vicopisano, in uno spazio immerso nel verde poco distante dal centro storico del borgo, nasce un parco artistico dedicato al circo contemporaneo, allo spettacolo e all’arte – spiega Martina Favilla, direttrice artistica di Antitesi Teatro Circo –– che sarà inaugurato dalla prima edizione della rassegna ‘Il Giullare della Terra’. Attraverso il dialogo con l’opera di Dario Fo e l’eredità spirituale di San Francesco d’Assisi, questo progetto offre alle famiglie e al territorio l’opportunità di vivere un’esperienza di alto profilo artistico, culturale e ambientale”.

“Salutiamo con piacere Il Giullare della Terra, un progetto che attraverso il linguaggio del teatro e del circo contemporaneo mette in dialogo arte, racconto e ambiente. Fondazione Pisa ha scelto di sostenerlo, riconoscendo all’Associazione Antitesi Teatro Circo, la capacità di offrire al territorio un’esperienza culturale originale e coinvolgente”, dichiara Stefano Del Corso, Presidente di Fondazione Pisa.

“Siamo molto orgogliosi di aver concesso il patrocinio e di sostenere Il Giullare della Terra – dichiara il Sindaco del Comune di Vicopisano Matteo Ferrucci – un progetto originale che intreccia molti dei valori a noi più cari: cultura, ambiente, tradizione, contemporaneità, partecipazione e comunità. Antitesi Teatro Circo è da anni un fiore all’occhiello del nostro territorio, una realtà che continua a crescere sia nella qualità delle proposte sia nella capacità di ideare iniziative sempre nuove e coinvolgenti. Questo progetto ne è una dimostrazione particolarmente bella: mette insieme circo, teatro, ecologia, cammino, memoria e creatività, costruendo qualcosa di davvero peculiare nel panorama del nostro territorio e non solo. È un altro tassello importante di quel percorso culturale che vogliamo continuare a sostenere, perché rende Vicopisano e il suo territorio un luogo vivo, aperto, capace di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, di sperimentare nuovi linguaggi. Siamo convinti che queste due giornate sapranno coinvolgere, sorprendere e regalare alla nostra comunità un’esperienza ricca di significato”.

Imperdibile, sabato 26 alle 17 e alle 18,30 e domenica 27 alle ore 11 e alle 17, lo spettacolo di nuovo circo, poetico e avvolgente Nagual – Mosso dal Vento di e con Adriano Cangemi, che combina una struttura aerea e due trapezi. Un’esperienza viva, centrata sulla relazione tra l’artista, lo spazio, il pubblico e il vento, questa forza invisibile che mette tutto in movimento. In tournée internazionale dal 2018, Nagual – Mosso dal vento ha partecipato a più di 75 festival ed eventi in Europa e America Latina, con oltre 300 rappresentazioni all’aperto, per un pubblico di tutte le età.

Tra gli appuntamenti più significativi della due giorni tra circo e teatro ci sarà Lu Santo Jullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame con Mario Pirovano, in programma domenica 27 settembre alle 17,45, dedicato alla vita di San Francesco, ritratto inedito del più straordinario innovatore del pensiero cristiano, che ci parlerà dei grandi temi che attraversano la società contemporanea.

Sabato 26 alle 17,45 si terrà lo spettacolo I Giullari della Terra di Antitesi Teatro Circo: teatro e acrobatica aerea che unisce le virtuosità delle acrobazie con la poesia del Cantico delle Creature di San Francesco e gli insegnamenti di Santa Chiara, creando un viaggio tra cielo e terra, dove l’arte del movimento si fonde con la natura e la spiritualità. Affascinante il tour virtuale nello spazio della domenica 27, a partire dalle 16, a cura dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo – EGO, sulla Big Bang Machine: a bordo di una navicella fantascientifica i partecipanti vivranno un’esperienza immersiva alla scoperta dei fenomeni più estremi dell’Universo.

Sabato 26 e domenica 27 settembre a Vicopisano si potrà anche partecipare alle camminate teatralizzate con visita alla chiesa di San Jacopo, a cura di Associazione Dèi Camminanti, R&R, I Giullari della Terra, Azulteatro (sabato alle 15,45; domenica alle 9,30 e alle 15,45). In programma anche il Bagno di Gong (27 settembre alle 10,30). Le giornate del Giullare si si chiuderanno con un gustoso aperitivo.

Per i più piccoli non mancheranno il laboratorio di arti circensi L’arte del Giullare (sabato 26 e domenica 26 dalle 16) e Giocondare in Legno (sabato 26 dalle 16), per divertirsi con giochi futuristici del passato.

In attesa del grande evento di fine settembreAntitesi sta inoltre raccogliendo libri su circo, teatro, arte, ecologia e ambiente per la nascita della Biblioteca del Giullare, negli spazi dell’associazione a Ghezzano e a Vicopisano (per donare un libro inviare una mail a info@antitesiteatrocirco.it).

Info evento e biglietti: www.antitesiteatrocirco.it

Ingresso con ticket

Biglietti suddivisi in tre fasce orarie: sabato pomeriggio, domenica mattina, domenica pomeriggio

Intero con camminata: 8 euro

Intero senza camminata: 5 euro

Gratuito per minori di 12 anni

Orari ingresso

Sabato 26 settembre: 14,30 – 19,30

Domenica 27 settembre: mattina 9,30 – 12; pomeriggio 14,30 – 19,30

Last modified: Settembre 19, 2026