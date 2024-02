In silenzio per la pace

Scritto da admin• 9:57 pm• Pisa, Attualità

Sabato 24 febbraio dalle ore 18:00 in Piazza dei Cavalieri (location modificata dopo i fatti di oggi) verrà stabilito un presidio silenzioso con una distesa di bandiere per la pace in occasione della giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco in Palestina, Ucraina e nel mondo.

Last modified: Febbraio 23, 2024