In ricordo di Sauro Cianelli a 19 anni dalla sua scomparsa

Written by Redazione• 9:19 am• Pisa SC

PISA – Oggi 10 luglio 2026 ricorre il 19esimo anno della scomparsa di Sauro Cianelli, che ci lasciò prematuramente a soli 68 anni.

di Maurizio Ficeli

Sauro era una istituzione in quanto è stato per molti anni custode dell’Arena, dove si occupava della cura del manto erboso.

Lo ricorda commossa con un messaggio la figlia, Valentina Cianelli, cresciuta ‘a pane e Pisa’ che ci scrive: “10/07/2007-10/07/2026, 19 anni senza di te. Saresti stato orgoglioso del tuo Pisa, saresti contento che tutti si ricordano di te ciao babbo Sauro. Tifa da lassù.”

E anche noi della redazione di Pisanews ci uniamo al ricordo di un vero Pisano che ha amato i colori nerazzurri e la sua città. “Sempre nel cuore grande ed indimenticabile Sauro“.

Nella foto Sauro Cianelli (fornitaci dalla figlia Valentina).

Last modified: Luglio 10, 2026