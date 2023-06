Il ricordo di Gino Nunes al Polo Tecnologico di Navacchio

Scritto da admin• 3:38 pm• Cascina, Cultura, Tutti

CASCINA – A dieci anni dalla sua scomparsa, il Comune di Cascina, la Provincia di Pisa e la Regione Toscana ricordano la figura di Gino Nunes come uomo e come politico.



L’iniziativa si terrà venerdì 30 giugno alle ore 17.30 nell’auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio (via Giuntini). A portare i saluti istituzionali saranno Michelangelo Betti (Sindaco di Cascina), Massimiliano Angori (Presidente della Provincia di Pisa) e Alessandra Nardini (Assessora Regione Toscana). Interverranno Stefano Del Corso, Paolo Graziani, Ida Nicolini, Aurelio Pellegrini e Carlo Scaramuzzino.

“Nel decimo anniversario della sua scomparsa – spiega il sindaco Betti – abbiamo ritenuto opportuno ricordare la figura di Gino Nunes chiamando a dare un contributo personaggi che, a vario titolo, lo hanno conosciuto dal punto di vista umano e politico. Gino è stato un punto di riferimento importante per tanti Comuni, soprattutto per il suo ruolo di Presidente della Provincia che ha svolto per ben 14 anni al servizio del territorio”.

Gino Nunes era nato a Livorno l’1 novembre 1941, si era laureato in medicina e chirurgia all’università di Pisa nel 1966 ed esercitò l’attività medica nella clinica dermatologica dell’Università di Pisa. Nel 1979 lasciò la professione per dedicarsi a tempo pieno all’attività politica, che aveva cominciato a conoscere fin dagli anni del liceo. È stato assessore e vicesindaco di Pisa dal 1985 al ’90, poi ha guidato l’amministrazione provinciale di Pisa per 14 anni dal 1990 al 2004, mentre dal 2006 al 2011 è stato consigliere regionale del Pd. A fine anni Ottanta decise di trasferirsi a Cascina, dove ha saputo farsi apprezzare sia nelle istituzioni che tra i cittadini.

