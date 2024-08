Immagini di Pisa sulla tramvia di Nizza: una nuova campagna promozionale per valorizzare la città

Scritto da admin• 2:56 pm• Attualità, Cultura, Pisa

PISA – Grandi manifesti con la scritta “Where is the tower? Pisa is much more” adornano la linea principale della tramvia che collega il porto di Nizza all’aeroporto, raggiungendo così migliaia di persone ogni giorno e attirando potenziali turisti.

La campagna è parte della strategia del Comune di Pisa, che aveva già preso parte al Salone Turistico “Idweekend” a Nizza lo scorso aprile.

L’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini, commenta: «Proseguiamo con la nostra promozione turistica, mettendo in luce le bellezze e i luoghi di Pisa oltre i miracoli della piazza del Duomo. Dopo la promozione sui bus del Principato di Monaco e la partecipazione al forum del Turismo in Cina, ora siamo presenti a Nizza, sulla linea centrale del tram che collega il porto all’aeroporto, per raccontare la nostra ospitalità».

La nuova campagna ha come obiettivo principale quello di presentare la città e il territorio nella loro interezza.

