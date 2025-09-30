ILME celebra 50 anni di attività: eccellenza e innovazione nel settore imbottiti e arredamento

Written by admin• 9:54 am• Perignano

PERIGNANO – ILME, storica azienda specializzata nella produzione di imbottiti e soluzioni per l’arredamento, festeggia quest’anno il suo cinquantesimo anniversario. Lo stabilimento di Perignano, che si estende su oltre 10.000 mq, ospita sia la sede amministrativa che l’intero ciclo produttivo, organizzato per garantire efficienza logistica, rapidità nella gestione degli ordini e standard qualitativi costanti.

Grazie a una struttura organizzativa avanzata e a un reparto tecnico e prototipi con lunga esperienza, ILME segue ogni fase del processo: dalla progettazione condivisa con il cliente o con il designer, fino alla consegna del semilavorato o del divano completo di rivestimento finale. La collaborazione con importanti produttori di materie prime consente all’azienda di proporre soluzioni di alta qualità, mantenendo un ottimo equilibrio tra prezzo e prestazioni.

«La celebrazione dei 50 anni rappresenta per noi un traguardo di grande orgoglio – dichiara Lamberto Giglioli, titolare di ILME – ricordando mio padre Umberto, fondatore dell’azienda, che ha dedicato la sua vita a questa realtà. Guardiamo al futuro con la volontà di continuare a innovare, puntando sulla qualità dei nostri prodotti, sulla relazione con i clienti e sul valore della tradizione artigiana che ci contraddistingue.»

Associata a Confapi Pisa e del Tirreno, ILME conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per le Pmi del settore legno-arredo, con una visione orientata all’innovazione, alla qualità e alla soddisfazione del cliente.

