La Scuola Sant’Anna coordina ESATRE: un progetto per rafforzare la resilienza climatica e la governance agricola in Ghana

PISA – La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa coordina il progetto ESATRE – Enhancing Sustainable Agriculture and Transhumance Regulation in Ghana, un’iniziativa di ricerca internazionale finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) con l’obiettivo di rafforzare la resilienza climatica in Ghana attraverso dati affidabili, strumenti innovativi e politiche pubbliche più efficaci.

Il progetto, della durata di un anno, è portato avanti da un gruppo di ricerca interdisciplinare coordinato da Leonardo Caproni, ricercatore di Genetica Agraria, e Luca Raineri, ricercatore di Scienza Politica. ESATRE punta a migliorare l’accesso e l’utilizzo delle informazioni climatiche da parte di agricoltori e pastori, affiancando questo lavoro a un’analisi dei limiti che oggi ostacolano una regolazione efficace della transumanza nel Paese africano. L’obiettivo è rafforzare le capacità istituzionali e favorire l’elaborazione di politiche basate su evidenze scientifiche.

Elemento centrale del progetto sarà lo sviluppo e la diffusione di uno strumento innovativo di informazione climatica, pensato per adattarsi alle esigenze delle comunità rurali ghanesi. Parallelamente, la ricerca contribuirà anche al dibattito giuridico sugli obblighi degli Stati africani di fronte alla crisi climatica, prendendo il Ghana come caso di studio.

ESATRE prosegue e consolida la collaborazione interdisciplinare tra l’Istituto di Scienze delle Piante e l’Istituto DIRPOLIS della Scuola Sant’Anna, già avviata con il progetto REJOWA. Il focus resta il legame tra cambiamento climatico, governance delle risorse naturali, sicurezza e sviluppo delle comunità rurali.

Nel corso del 2026 sono previste missioni di ricerca sul campo in Ghana. La prima, in programma a marzo, includerà un’attività di formazione sull’utilizzo di AquaBEHER, un modello sviluppato dalla Scuola Sant’Anna che integra previsioni agro-meteorologiche stagionali e dati del suolo per stimare le fasi chiave della stagione delle piogge. Il training sarà realizzato in collaborazione con il Ghana Meteorological Agency e sarà rivolto al personale tecnico, al mondo accademico e al settore privato.

Attraverso il coinvolgimento di istituzioni nazionali, comunità locali e organizzazioni del territorio, il progetto ESATRE mira a produrre conoscenze e soluzioni concrete per una gestione più equa e sostenibile delle risorse naturali, contribuendo alla coesione sociale, alla sicurezza e allo sviluppo in una regione strategica dell’Africa occidentale.

Dicembre 22, 2025