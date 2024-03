Il Viale delle Piagge dà il benvenuto allo Chalet Caffetteria Bistrot

Scritto da admin• 10:48 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Non si può parlare di inaugurazione in senso stretto, visto che il locale aveva riaperto i battenti il 12 marzo, bensì di un imprimatur dato dalle Istituzioni alla nuova vita dell’ex Bar Salvini sul viale delle Piagge, da tempo chiuso, ed ora trasformato nello “Chalet Caffetteria Bistrot“, evento a cui non ha voluto mancareLo il Sindaco Michele Conti assieme, fra gli altri, al Vice Sindaco Raffaele Latrofa, agli Assessori Giovanna Bonanno e Frida Scarpa, ai Consiglieri Comunali Maurizio Nerini e Lorenzo Vouk, ai Consiglieri Regionali Diego Petrucci ed Elena Meini, nonché al Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini ed al Direttore di ConfCommercio Federico Pieragnoli.

di Giovanni Manenti

A prendere la parola per rivolgere un saluto ai numerosi cittadini che hanno gremito la location è stato il Sindaco Michele Conti, il quale ha tenuto a sottolineare: “La presenza di così tante persone questa sera fa capire quanto si tratti di un luogo identitario, un qualcosa a cui i pisani di diverse generazioni sono affezionati, ragion per cui crediamo, come Amministrazione Comunale, che riappropriarsi degli spazi e farli rivivere rappresenti un aspetto importante, ancorché esserci riusciti per la struttura dell’ex “Bar Salvini” non sia stato assolutamente facile, dato che le norme sono profondamente cambiate rispetto a quelle vigenti per la passata gestione. Ciò ci ha portati a lavorare su queste problematiche“, prosegue il Primo Cittadino, “assieme al Genio Civile che voglio ringraziare per la collaborazione offerta al fine di trovare la soluzione più idonea per far sì che l’attività potesse ripartire, unitamente all’Avv. Raffaella Bonsangue che, ricoprendo all’epoca il ruolo di Vice Sindaco, ha predisposto il bando per l’assegnazione ai nuovi gestori, a conferma che si è trattato di un lavoro di squadra che ha consentito quest’oggi di far ripartire ufficialmente un luogo d’incontro, vivace e che rappresenta un bene per la città, consentendomi ovviamente di rendere altresì il giusto merito a coloro che vi hanno investito i propri capitali, in quanto l’Amministrazione si è fatta carico di intraprendere un percorso, ma poi il resto è solo opera di privati“.

La serata è quindi proseguita, moderata dal noto presentatore Stefano Bini, con una serie di spettacoli volti ad intrattenere il pubblico presente.

Ben ritrovato, “Chalet Salvini”!

