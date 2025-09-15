Il Tuttocuoio perde 2-0 con il Crema

In casa del Crema 1908, domenica 14 settembre, il Tuttocuoio 1957 soccombe per 2 a 0 e resta terz’ultimo in classifica con un solo punto.
di Leonardo Miraglia
Tabellino
Crema 1908 – Tuttocuoio 1957 2 – 0
Marcatori: 12′ pt D. Fenotti (C), 39′ pt J. Mozzanica (C)
CREMA 1908 (4-4-2): K. Ferrara, S. Azzali, A. Arpini (↓ 42′ st), T. Serioli, E. Maccherini Tonini, V. Camilleri, N. Abbà (↓ 44′ st), A. Latini, B. Diop (↓ 47′ st), J. Mozzanica, D. Fenotti (↓ 21′ st)
A disposizione: C. Maianti, M. Vailati (↑ 44′ st), L. Niculae, L. Gramignoli (↑ 21′ st), W. De Maio, M. Varisco, R. Pavesi, R. De Martino (↑ 47′ st), R. Lamiri (↑ 42′ st)
All.: Piccolo Michele
TUTTOCUOIO 1957 (3-5-2): N. Testoni, G. Cicioni (↓ 27′ st), L. Bardini, L. Fino, A. Marianelli, E. Colferai, L. Melloni (↓ 1′ st), D. Di Stefano (↓ 23′ st), E. Sichi (↓ 1′ st), D. Salto Lomba, T. Giorgetti (↓ 1′ st)
A disposizione: J. Ricco, L. Bechini, S. Perugi (↑ 23′ st), T. Renda (↑ 1′ st), C. Severi, G. Napolitano, T. Del Rosso (↑ 27′ st), F. Chiti (↑ 1′ st), G. Pinzolo (↑ 1′ st)
All.: Firicano Aldo
Ammoniti: K. Ferrara (C), G. Cicioni (T), A. Marianelli (T), L. Melloni (T)
Arbitro: G. Moro
Assistenti: R. Liotta, S. Covolan
Stadio: Giuseppe Voltini, Crema
Classifica
