Pontedera, lavori sulla rete idrica: sospensione del servizio giovedì 18 settembre

PONTEDERA – Acque SpA informa che, per consentire lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 18 settembre dalle ore 8.30 alle 15.30 sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in:
- via del Popolo (tratto compreso tra via della Vittoria e via Santa Lucia sud),
- via del Progresso,
- via Panieracci,
- via Santa Lucia sud,
- via Santa Gemma,
- via di Gello (dall’incrocio con via Santa Lucia sud fino al confine con Ponsacco).
Si potranno inoltre verificare abbassamenti di pressione in via delle Calende e nelle località La Borra, Santa Lucia e zona industriale di Gello.
Al ripristino del servizio potranno manifestarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.
In caso di maltempo, l’intervento sarà posticipato a venerdì 19 settembre con le stesse modalità.
Per informazioni o aggiornamenti è attivo il numero verde 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Settembre 15, 2025