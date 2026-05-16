Il sogno della Primavera si infrange a Lecco

Written by Redazione• 7:23 pm• Pisa SC

PISA – La Primavera del Pisa Sporting Club esce sconfitta dalla sfida playoff con il Lecco solo dopo il tempi supplementari.

Ed è una sconfitta che ha il sapore della beffa, perché i nerazzurri, passati in svantaggio, avevano ribaltato con merito il punteggio prima di essere raggiunti ben oltre il novantesimo. Nei supplementari, poi, il gol vittoria dei lombardi che significa eliminazione ma che non sminuisce la grande stagione e la prova gagliarda dei ragazzi di Sordi.

LECCO – PISA 3-2

LECCO: Constant, Polonioli, Meleddu (94′ Locarno), Di Palma, Frugnoli (46′ Hugony), Bernasconi (85′ Balliano), Tondi, Nova (70′ Monguzzi), Alaoui (70′ Riva), Papotti (85′ Fumagalli), Arena. A disposizione. Cerri, Parizzi, Fiore, Vergato, Santulli, Scaldaferri. Allenatore Mazzoleni.

PISA: Luppichini, Conti, Mazzantini (106′ Mainardi), Malfatti, Bendinelli (85′ Raigi), Bacciardi, Vivace (78′ Menicucci), Cenerini (78′ Lenzoni), Barsacchi (57′ Ribechini), Bettazzi (57′ Battistella), Mocanu. A disposizione. Guizzo, Bolognini, Capitanini, Baldi, Ghizzani, Tuon. Allenatore Sordi.

ARBITRO: Cataldo Zito di Rossano. Assistenti Macchia-Todaro. 4° Ufficiale Antonuccio.

RETI: 3′ Alaoui, 39′ Mocanu, 67′ Mocanu, 97′ Hugony, 107′ Locarno.

NOTE: Ammoniti Fumagalli, Mazzantini, Malfatti, Bacciardi. Recupero 1′ pt; 7′ st; 0′ pts; 2′ sts.

Last modified: Maggio 17, 2026