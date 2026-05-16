Written by Maggio 16, 2026 7:23 pm Pisa SC

Il sogno della Primavera si infrange a Lecco

HomePisa SCIl sogno della Primavera si infrange a Lecco

PISA – La Primavera del Pisa Sporting Club esce sconfitta dalla sfida playoff con il Lecco solo dopo il tempi supplementari.

Ed è una sconfitta che ha il sapore della beffa, perché i nerazzurri, passati in svantaggio, avevano ribaltato con merito il punteggio prima di essere raggiunti ben oltre il novantesimo. Nei supplementari, poi, il gol vittoria dei lombardi che significa eliminazione ma che non sminuisce la grande stagione e la prova gagliarda dei ragazzi di Sordi.

LECCO – PISA 3-2

LECCO: Constant, Polonioli, Meleddu (94′ Locarno), Di Palma, Frugnoli (46′ Hugony), Bernasconi (85′ Balliano), Tondi, Nova (70′ Monguzzi), Alaoui (70′ Riva), Papotti (85′ Fumagalli), Arena. A disposizione. Cerri, Parizzi, Fiore, Vergato, Santulli, Scaldaferri. Allenatore Mazzoleni.

PISA: Luppichini, Conti, Mazzantini (106′ Mainardi), Malfatti, Bendinelli (85′ Raigi), Bacciardi, Vivace (78′ Menicucci), Cenerini (78′ Lenzoni), Barsacchi (57′ Ribechini), Bettazzi (57′ Battistella), Mocanu. A disposizione. Guizzo, Bolognini, Capitanini, Baldi, Ghizzani, Tuon. Allenatore Sordi.

ARBITRO: Cataldo Zito di Rossano. Assistenti Macchia-Todaro. 4° Ufficiale Antonuccio.

RETI: 3′ Alaoui, 39′ Mocanu, 67′ Mocanu, 97′ Hugony, 107′ Locarno.

NOTE: Ammoniti Fumagalli, Mazzantini, Malfatti, Bacciardi. Recupero 1′ pt; 7′ st; 0′ pts; 2′ sts.

Last modified: Maggio 17, 2026
Previous Story
Cobas: “Continua lo stato di agitazione nidi comunali a gestione indiretta. Le modifiche al bando non sono sufficienti” 
Next Story
Pisa – Napoli, sono 24 i giocatori convocati da Hiljemark

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti