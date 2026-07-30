Written by Luglio 30, 2026 9:37 am San Giuliano Terme, Attualità, Politica

Reticolo idrico: la Consigliera civica Elisabetta Mazzarri chiede di sapere se gli interventi promessi dal Comune dopo la mozione sono stati fatti

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SAN GIULIANO TERME – Il forte acquazzone di domenica scorsa ha mostrato nuovi problemi nel territorio di San Giuliano Terme: ristagni, piccoli allagamenti e caditoie che non hanno funzionato bene. Questi disagi arrivano a qualche mese dalla mozione sul reticolo idrico, presentata dalla Consigliera civica Elisabetta Mazzarri e dal collega Fabbrini approvata all’unanimità, grazie a una collaborazione positiva tra maggioranza e opposizione.


Dopo quella mozione, il Comune aveva annunciato pulizie straordinarie delle caditoie per 60.000 euro. Ad oggi, però, non è stato spiegato chiaramente se questi lavori siano stati fatti, in quali vie e con quali risultati. Negli ultimi giorni la Protezione Civile regionale ha diffuso varie allerte meteo per temporali e rischio idrogeologico.
Per questo è importante che il reticolo idrico sia pulito, controllato e funzionante.La Consigliera civica Elisabetta Mazzarri chiede al Comune:di dire se gli interventi promessi dopo la mozione sono stati eseguiti;di mostrare l’elenco delle caditoie pulite con date e vie;di comunicare il programma dei prossimi lavori;di rendere pubblico come sono stati usati i 60.000 euro annunciati. A qualche mese di distanza, chiedo semplicemente di sapere se questi lavori sono stati fatti. I cittadini hanno diritto a informazioni chiare e alla sicurezza del territorio“, afferma Elisabetta Mazzari consigliera civica per la Lista Boggi Sindaco.

Last modified: Luglio 30, 2026
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