Il Sindaco di Pisa chiede il rinvio del Pisa Air Show del prossimo 1 ottobre

11:22 am

PISA – Il Sindaco di Pisa Michele Conti ha chiesto di rinviare l’appuntamento del Pisa Air Show in programma domenica 1 ottobre sul litorale pisano alla prossima primavera,

“Ho proposto che sia la prima manifestazione del calendario 2024. Considerato quanto accaduto a Torino, ed esprimendo le condoglianze alla famiglia della bambina scomparsa per una tragica fatalità, ho ritenuto non ci fossero le condizioni per vivere in serenità questo appuntamento che per Pisa è sempre stato di festa e grande partecipazione, come attestano da sempre i profondi legami di amicizia con l’Aeronautica militare e con le stesse Frecce Tricolori”, ha detto Michele Conti sulla sua pagina Facebook.

