Il sindaco Betti riceve gli studenti tedeschi

Written by admin• 12:34 pm• Attualità, Cascina, Cultura

CASCINA – Il sindaco Michelangelo Betti ha ricevuto, nella sala consiliare del Municipio, 27 studentesse e studenti tedeschi ospitati dai coetanei italiani nell’ambito del progetto di scambio tra le classi seconde del liceo linguistico Pesenti e il Gymnasium am Hoptbühl di Villingen Schwenningen.

Il gruppo è arrivato a Cascina sabato per essere accolto dalle famiglie italiane. La settimana è quindi iniziata con l’accoglienza da parte della direttrice scolastica Ivana Carmen Katy Savino e del sindaco, con tanto di visita guidata del centro storico da parte dell’archivista del Comune, Diego Sassetti.

Quindi i ragazzi sono stati portati in visita nelle città di Lucca, Montecatini, Pisa e Firenze, mentre venerdì sera ci sarà una pizzata di saluto a Pontedera, prima del rientro in Germania nella giornata di sabato. Una bella esperienza sia per i ragazzi tedeschi che per quelli italiani, che il Liceo Pesanti porterà avanti anche nei prossimi anni.

Last modified: Aprile 1, 2025